Livorno piange Elio Falleni
Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità
Elio Falleni, scomparso all'età di 78 anni, per 15 anni ha gestito il bar della palestra Gemini e negli ultimi anni era conosciuto per essere il tuttofare del Pala Macchia
“Grazie di cuore per l’affetto che ci state dimostrando in queste ore con messaggi e telefonate”. A parlare a nome della famiglia è Dario, il figlio di Elio Falleni scomparso all’età di 78 anni. Appassionato di cucina e di calcio, Elio era molto conosciuto in città come il “tuttofare” del Pala Macchia di via Allende dopo aver gestito per 15 anni il bar della palestra Gemini e, prima ancora, aver allenato nel Carli Salviano. “A volte poteva sembrare un po’ burbero ma voleva bene a tutti, era sempre pronto a dare una mano” ricordano i familiari che ringraziamo per la disponibilità. Lascia la moglie Tina; i figli Dario, Diego e Paolo e i nipoti Nicola, Bianca, Pietro, Sara e Davide a cui era legatissimo. Il funerale si terrà martedì 14 ottobre alle 11 al cimitero dei Lupi.
