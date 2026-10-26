Livorno piange Franco Ferretti: “Ciao babbo, fai buon viaggio”

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Le figlie: "Sappiamo che in cielo cercano un giornalista sportivo. Il posto è tuo". Salvetti: "Ciao Franchino. Mi piace pensare che tu sia lì già ad intervistare Igor”. Gazzetti: "Un amico fraterno". La voce di Franco si è spenta all'età di 90 anni

È scomparso Franco Ferretti, storico giornalista sportivo livornese. Una vita trascorsa raccontando il calcio e, soprattutto, il Livorno. Dalle radiocronache alle telecronache televisive su Granducato Tv, Ferretti ha attraversato decenni di storia amaranto diventando un punto di riferimento per gli appassionati e per chi ha condiviso con lui la professione. La sua voce si è spenta all’età di 90 anni (compiuti lo scorso 14 agosto) lasciando così un vuoto nella memoria sportiva di migliaia di livornesi.

Il ricordo della famiglia: “Ciao babbo, fai buon viaggio”

Il dolore più intimo arriva dalla famiglia, che ringraziamo per la disponibilità. Le loro sono parole piene d’amore, in cui la tristezza si intreccia con la dolcezza dei ricordi. “Ciao babbo, fai buon viaggio. Adesso che hai ritrovato la tua Anna proteggici con lei da lassù. Sappiamo che in cielo cercano un giornalista sportivo. Il posto è tuo. Ci mancheranno la tua allegria, le tue faccette e tutto quello che abbiamo condiviso. Ci rimangono il tuo amore incondizionato e i tuoi abbracci…”. Un saluto firmato dalle figlie Elena ed Elisabetta insieme a Girolamo, Franco, Valerio ed Emanuele.

Il sindaco Salvetti: “Ciao Franchino”

“Ciao “Franchino”, centinaia di viaggi fatti insieme, mille partite viste e commentate, gioie e arrabbiature condivise, il tuo amore per il Livorno e per la città che è stato per me un riferimento imprescindibile. Mi piace pensare che tu sia lì già pronto ad intervistare Igor e tanti altri che abbiamo salutato troppo presto, pronto, entusiasta e con l’amaranto nel cuore e nella testa”

Francesco Gazzetti: “Un amico fraterno”

Commosso anche il ricordo del collega e amico Francesco Gazzetti: “Lascia un vuoto incolmabile. Oltre che un collega inimitabile se ne va un amico fraterno con il quale abbiamo condiviso mille momenti e che, con il suo sorriso, ci ha insegnato tantissime cose”. “Difficile trovare le parole per descrivere questo momento. Alle figlie ed ai suoi cari un abbraccio immenso”, prosegue Gazzetti annunciando che Franco sarà ricordato nei tg di Granducato con la certezza che “resterà, per sempre, con noi e nei nostri cuori”.

Il cordoglio dell’Us Livorno

Anche l’Unione Sportiva Livorno 1915 ha voluto ricordare Ferretti. “Con lui se ne va un pezzo della nostra storia. Le più sentite condoglianze alla famiglia Ferretti e si stringe con affetto a tutti i suoi cari”.

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