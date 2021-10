Livorno piange la scomparsa del notaio Miccoli

Si è spento all'età di 77 anni, dopo una malattia contro cui ha combattuto per 3 anni, il notaio Mario Miccoli. I suoi funerali verranno celebrati nella giornata di martedì 5 ottobre alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso di piazza della Vittoria. La sua salma sarà esposta fino a quel momento alla camera mortuaria nella cappella del Cimitero della Misericordia di Livorno

di Giacomo Niccolini

Ha combattuto per tre anni con una malattia che soltanto nella notte tra domenica 3 e lunedì 4 ottobre è riuscito a piegarlo. Il notaio Mario Miccoli si spegne così all’età di 77 anni nel suo letto di casa, a Chioma, sorretto e circondato dall’amore delle tre figlie Claudia, Silvia e Francesca e della moglie Laura. Aveva scelto così, di dire addio tra i suoi affetti, tra le sue cose, in mezzo ai suoi gioielli del cuore: la sua famiglia, la cosa a lui più cara.

Mario Miccoli non ha certo bisogno di presentazioni. A Livorno il suo nome è sinonimo di correttezza e lealtà. Un uomo brillante, dall’ingegno fino e mai banale. Uno di cui, come si direbbe in città, hanno gettato via lo stampo. Un uomo d’altri tempi per galanteria, raffinatezza, intelligenza e cultura. Oltre alla professione di notaio, che ha svolto con immensa preparazione dal 1974 fino alla quiescenza per motivi di età sopraggiunta il 31 dicembre del 2018, Miccoli aveva svariate passioni e diversi interessi che lo tenevano ancorato alle bellezze della vita nelle sue molteplici sfaccettature.

Amante della storia e profondo conoscitore di Napoleone e del popolo del popolo dei Normanni di cui, ad esempio, stava terminando un manoscritto proprio in questi ultimi giorni.

Tra le sue passioni come non nominare lo sport fatto dal basket ma soprattutto la scherma di cui fu atleta in gioventù e per cui è stato il presidente, per alcuni anni, ereditando il testimone da Andrea Bichisecchi, del Circolo Scherma Fides, il circolo più medagliato al mondo. Da qualche anno a questa parte aveva passato l’incarico a Carlo Montano lasciando il circolo in ottima saluta sportiva. Nel suo mandato infatti non sono mancati i carichi di medaglie e i successi fatti da podi internazionali.

Tra i suoi tanti hobby anche quello del volo. Aveva conseguito, infatti, nel 1985 il diploma di pilota civile di primo grado alla scuola di volo Aero Club “Del Prete” di Lucca.

Nel notariato è stato attivo sia nell’organizzazione nazionale per cui ha rivestito il prestigioso ruolo di Consigliere Nazionale del Notariato per sette anni, sia nelle organizzazioni internazionali grazie all’ottima conoscenza delle lingue inglese, francese e spagnolo (segretario dell’Unione Internazionale del Notariato per un triennio, segretario per un biennio della Commissione dei Notai dell’Unione Europea, vice presidente dell’Unione Internazionale del Notariato fino al 2016.

Ma non finisce qui. E’ stato presidente del Banco di Lucca e del Tirreno per circa dieci anni. Nella sua vita poi, Miccoli ha ricoperto anche il ruolo di Giudice Onorario Aggregato disponendo la chiusura di ben 4000 fascicoli arretrati di cui oltre duemila con sentenza. Ha tenuto anche un corso di informatica giuridica all’Università Federico II di Napoli alla Facoltà di Economia e Commercio.

Per chi volesse tributargli un ultimo saluto i suoi funerali verranno celebrati nella giornata di martedì 5 ottobre alle 15,30 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso di piazza della Vittoria. La sua salma sarà esposta fino a quel momento alla camera mortuaria nella cappella del Cimitero della Misericordia di Livorno.

Alla famiglia Miccoli giungano le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di QuiLivorno.it.