Livorno piange la scomparsa di Bruno Mengheri

Foto inviata dalla famiglia che ringraziamo per la disponibilità

Il ricordo della figlia Lavinia del padre persona molto conosciuta soprattutto nel quartiere di Antignano per essere stato presidente della sezione nautica e aver avuto per molti anni una macelleria. Martedì 11 marzo il funerale

E’ scomparso all’età di 77 anni Bruno Mengheri. Persona di spicco nell’ambito delle gare remiere, molto conosciuta nel quartiere di Antignano, dove ha avuto per molti anni una macelleria, e conosciutissima in tutta la Livorno soprattutto storica: Mercato e centro città. Da presidente della sezione nautica dell’Antignano dal 1997 al 2012, come si legge sul sito gareremierelivorno.it, Mengheri ha vinto nei quattro remi due volte il Palio (1997 e 2008), due volte la Risi’atori (1997 e 2008) e una volta la Barontini (2006). “Mio padre – ricorda la figlia Lavinia che ringraziamo per la disponibilità – è stato un gran lavoratore con un carattere forte e burbero ma dal cuore d’oro. Lo ricordano tutti con stima ed affetto. Ha affrontato i problemi di salute senza arrendersi mai. Era noto perché girava tutta Livorno con la sua macchinina elettrica”. Bruno lascia tre figlie, i nipotini adorati e la moglie Patrizia. I funerali si terranno martedì 11 marzo alle 15.00 alla camera mortuaria dell’ospedale.

Condividi:

Riproduzione riservata ©