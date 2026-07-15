Livorno piange Simone: si è spento a 58 anni, lascia il ricordo del suo sorriso e della sua umanità

Foto fornita dalla famiglia che ringraziamo per la disponibibilità

Grande appassionato di calcio e musica, collezionista di dischi e CD di Elvis Presley e Gianni Morandi, con il quale aveva instaurato anche un'amicizia personale. La famiglia, che ringraziamo per la disponibilità, lo ricorda come una persona di grande intelligenza, ironia e sensibilità

di Giacomo Niccolini

Si è spento nella mattinata di oggi Simone Gatto, 58 anni. Nato con una grave disabilità, Simone ha affrontato la vita con una forza d’animo, una vivace intelligenza e un’ironia che hanno conquistato chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerlo. La famiglia Novi, che ringraziamo per la disponibilità, ha voluto ricordarlo attraverso un messaggio carico di affetto, descrivendolo come una persona brillante, sempre pronta alla battuta, allo scherzo e al sorriso. Grandissimo appassionato di calcio e musica, Simone era un instancabile collezionista di dischi e CD di Elvis Presley e di Gianni Morandi, con il quale aveva instaurato anche un rapporto di amicizia personale. Tifosissimo dell’Inter e della squadra della sua città, seguiva con passione il mondo dello sport. Figlio di Silvio Gatto, scomparso oltre vent’anni fa, campione di basket ed ex allenatore di Libertas e Pielle, che nel corso della sua carriera ha formato centinaia di giovani cestisti contribuendo anche alla crescita di Sandro Dell’Agnello, volto noto del basket italiano, oggi allenatore in Serie A2 dopo una lunga carriera da giocatore ad alti livelli.

Simone era profondamente legato alla sua famiglia. Accanto a lui, fino all’ultimo, il fratello Massimo, che lo ha assistito con amore e dedizione per tutta la vita. Lascia anche la mamma Marisa Novi, che lo ha cresciuto e amato con un affetto immenso. La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo tra i familiari e gli amici, ma anche tra le associazioni e le persone che ogni giorno lo accompagnavano nelle sue attività e con cui aveva costruito legami profondi.

Di Simone resterà il ricordo di un uomo capace di affrontare ogni giornata con il sorriso, l’ironia e una contagiosa voglia di stare insieme agli altri. Un ragazzo al quale, come scrivono i suoi familiari, “era impossibile non voler bene”. Ciao Simone.

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