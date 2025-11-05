Livorno protagonista della nuova puntata di Up and Down a Radio 24

I conduttori Paolo Ruffini e Federico Parlanti, insieme a Lamberto Giannini, parleranno di Livorno e della sua inconfondibile livornesità insieme a tre ospiti: Claudio Marmugi, Leonardo Fiaschi e Toto Barbato. Appuntamento sabato 8 novembre alle ore 20

Sabato 8 novembre alle ore 20 andrà in onda su Radio 24 una nuova puntata di Up and Down, la trasmissione settimanale condotta da Paolo Ruffini e Federico Parlanti, con la partecipazione fissa del professore di filosofia Lamberto Giannini. Il trio, unito da un forte legame con il teatro, la comicità e la poetica dei Mayor Von Frinzius, continua a sperimentare nuovi linguaggi. La trasmissione, infatti, è un mix di toni ironici e riflessioni surreali, arricchita dall’estro creativo di Federico Parlanti e dalla regia di Paolo Corleone. La scrittura è firmata da Ivana Di Biase, Romeo Alberto Fabrica, Laura Faggin e Gianluca Papa con contributi social di Veronica Serafini. Il tema della puntata sarà tutto dedicato a Livorno e alla sua inconfondibile “livornesità”: un omaggio affettuoso a una città che, negli ultimi tempi, sta riscuotendo sempre più attenzione a livello nazionale. A raccontarla, tre ospiti livornesi doc: Claudio Marmugi, Leonardo Fiaschi e Toto Barbato. Si preannuncia un appuntamento ricco di salmastro, ironia e spirito dissacrante, cifra stilistica della città toscana, che ben si sposa con la potenza dialettica di Ruffini, l’irriverenza di Parlanti e gli spunti filosofici e storici di Giannini. La puntata è sulle frequenze di Radio 24 o, per chi preferisce, sul sito della radio in versione podcast.

