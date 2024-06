Livorno protagonista in tv a Bell’Italia, in viaggio

Valentina La Salvia, storica dell'arte della cooperativa Itinera, e il conduttore del programma Fabrizio Troiano in tre screenshot tratti dal servizio andato in onda domenica 16 giugno

Il programma dedicato alle bellezze paesaggistiche e artistiche del nostro Paese ha dedicato un servizio a Livorno. Valentina La Salvia, storica dell'arte della cooperativa Itinera, ha guidato il conduttore-attore Fabrizio Troiano alla scoperta della Terrazza Mascagni e della Venezia. "Ho capito che la Terrazza per i livornesi è un luogo intriso di emozioni e ricordi e la Venezia un quartiere in cui si mescolano romanticismo e divertimento"

Livorno è stata una delle città della Toscana protagoniste del programma di La7 Bell’Italia, in viaggio dedicato alle bellezze paesaggistiche e artistiche del nostro Paese. Il servizio tv, andato in onda domenica 16 giugno, si apre dalla Terrazza Mascagni: “Sembra di entrare nel mare, questo è un luogo conosciuto in tutto il mondo, il vero biglietto da visita di Livorno” esordisce Fabrizio Troiano camminando sulla scacchiera insieme a Valentina La Salvia, storica dell’arte della cooperativa Itinera, che ha guidato il conduttore-attore alla scoperta di uno dei luoghi simbolo della nostra città: “Negli anni Venti concepita come passeggiata per livornesi e turisti e dedicata a Ciano, poi allargata nel dopoguerra e dedicata al compositore musicale, nonché concittadino, Pietro Mascagni che Livorno celebra in estate con il Mascagni Festival per trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza delle sue opere. Una location tra l’altro molto conosciuta anche perché scelta molto spesso dalle produzioni cinematografiche”. Valentina conduce poi Fabrizio nel caratteristico quartiere della Venezia, un quartiere animato dai suoi canali navigabili, un tempo utilizzati per il trasporto delle merci e oggi attrazione turistica, e da Effetto Venezia. “Ho capito che la Terrazza per i livornesi è un luogo intriso di emozioni e ricordi e la Venezia un quartiere in cui si mescolano romanticismo e divertimento” conclude Troiano.

