Livorno protagonista in tv con ricotta briàa, ponce e stornello

Immagini tratte dal servizio del 4 gennaio, nella prima Valentina della Ponceria mentre prepara il ponce insieme a Giorgio Algranti

Prima apparizione televisiva del 2026 per Livorno con il ristoratore Luca Fiordi, l’attore Giorgio Algranti e lo stornellatore Enrico Faggioni che dalla Ponceria hanno riassunto lo spirito livornese tra gusto, tradizione e sorriso

Livorno torna sotto i riflettori televisivi grazie alle sue tradizioni più autentiche. Protagonisti del servizio andato in onda il 4 gennaio a Studio Aperto MAG – al momento non ancora disponibile su Mediaset Infinity – sono stati il ristoratore Luca Fiordi, l’attore Giorgio Algranti e lo stornellatore Enrico Faggioni. Dalla Ponceria, Fiordi ha guidato il pubblico alla scoperta della ricotta briàa spiegando la ricetta del dolce passo dopo passo mentre ne curava la preparazione; Algranti ha parlato del ponce raccontando la leggenda della sua nascita; Faggioni con la sua inconfondibile ironia e verve musicale ha intonato la divertente canzoncina “Onci, onci onci, bevi meno ponci…”. Un finale leggero e autentico che ha riassunto lo spirito livornese tra gusto, tradizione e sorriso. “Quando si parla bene di Livorno parlo di tutto, anche della ricotta bria. Mi sono divertito e ringrazio Enrico per il coinvolgimento”, ha commentato Fiordi.

