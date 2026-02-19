Livorno ricorderà Federico Frusciante

Foto inviata nel comunicato stampa del 2022 dal FiPiLi Horror Festival

Dopo la scomparsa di Federico Frusciante, la città ha subito iniziato a pensare a come ricordarlo. Invitato a commentare il desiderio espresso dai tantissimi estimatori del divulgatore cinematografico, il sindaco Salvetti spiega che sta valutando di organizzare una tre giorni di iniziative ed eventi dedicati alla sua figura: un appuntamento per coinvolgere appassionati, associazioni culturali e realtà legate al mondo del cinema come un momento di memoria collettiva e di celebrazione della cultura cinematografica. “Vogliamo costruire un momento partecipato all’altezza della passione e dell’impegno che metteva Federico” spiega il primo cittadino. Sul fronte dell’eventuale intitolazione di una via – in particolare l’ipotesi di rinominare via Magenta – il sindaco ha chiarito che la procedura comporterebbe costi e passaggi burocratici rilevanti. Cambiare denominazione significherebbe infatti per residenti e attività dover aggiornare tutta la documentazione ufficiale, “in particolare gli atti notarili”. Per questo motivo l’amministrazione starebbe valutando una soluzione alternativa come l’intitolazione di una sala dedicata al cinema accompagnata da una targa commemorativa. “Potrebbe essere un modo più sostenibile e allo stesso tempo significativo per lasciare un segno concreto e duraturo”, ha aggiunto Salvetti.

