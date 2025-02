Livorno stamattina a Linea Verde

La puntata si è aperta sul Romito con un omaggio a Il Sorpasso e si è conclusa alla cantina del Salviano con Marra in versione cuoco di riso nero insieme a tutti e tre i presentatori e all'attore Giorgio Algranti. Nel corso della puntata si è parlato di Terrazza, Svs, Mercat, 5e5 e Ponce

Livorno sbarca su Linea Verde. E’ successo oggi nella puntata del 9 febbraio con la presentatrice ex schermitrice Margherita Granbassi che a bordo del gozzo del Salviano – dopo aver simulato sulla scacchiera della Terrazza una gara di fioretto con Beatrice, giovane atleta del Circolo Scherma Fides – ha remato con Alessio Marra, presidente della sezione nautica, nei caratteristici Fossi. Alessio ha poi accompagnato il presentatore Beppone alla scoperta del Mercato Centrale. Mentre l’attore Giorgio Algranti ha raccontato la storia della Terrazza e delle Terme del Corallo per poi raccontare quella della Svs e sorseggiare un ponce in Ponceria. Non sono mancate le riprese aeree, anche in notturna, e la ripresa dello spettacolare passaggio sotto al Voltone illuminato. La puntata si è aperta sul Romito con un omaggio a Il Sorpasso e si è conclusa alla cantina del Salviano con Marra in versione cuoco di riso nero. Il terzo presentatore, Livio, nel corso della puntata ha descritto Livorno così: “Carattere libero e aperto, culla di straordinari talenti, Livorno ci accoglie oggi come ieri tra contaminazioni gastronomiche e architetture sorprendenti”. Protagonisti della puntata anche la provincia di Livorno con l’apicoltrice Sara Pescia a Rosignano Marittimo, Bolgheri, Suvereto e un servizio a parte è stato infine dedicato a Peccioli.

