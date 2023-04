Livorno seconda città più generosa d’Italia per Indice del dono

Il rapporto del Centro Nazionale Trapianti che analizza i dati delle dichiarazioni di volontà di donazione degli organi rilasciate quando si rinnova la carta d'identità

La notizia è stata pubblicata dall'Usl Toscana nord ovest sulla propria pagina Fb, che ha ripostato il post Fb della pagina Centro Nazionale Trapianti, e ve la proponiamo

Livorno seconda città più generosa di Italia, a pari merito con Sassari, per Indice del dono, il rapporto del Centro Nazionale Trapianti che analizza i dati delle dichiarazioni di volontà di donazione degli organi rilasciate quando si rinnova la carta d’identità. La notizia è stata pubblicata dall’Usl Toscana nord ovest sulla propria pagina Fb, che ha ripostato il post Fb della pagina Centro Nazionale Trapianti, e ve la proponiamo. Trento è la città più generosa d’Italia. Nel 2022, sono state 2.8 milioni le espressioni di volontà rese nei Comuni ma i “no” alla donazione sono ancora troppi, sopratutto tra gli over 70, nella errata convinzione che sia impossibile diventare donatori ad un età avanzata. Proprio per questo, è fondamentale diffondere una corretta informazione e facilitare una scelta consapevole.

Qualunque sia la tua città, #sceglididonare e dichiara il tuo #SìinComune!

ANCIcomunicare Anci Ministero della Salute Comune di Trento Comune di Geraci Siculo Comune di Corato ComuneGuardiagrele

Donare organi salva vite umane. 💝

Condividi: