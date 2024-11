Livorno sempre più verde, 163 nuovi alberi per la Giornata dell’albero di oggi

Sono 460 le piantumazioni totali nel 2024 di cui 163 in occasione della Giornata dell'Albero del 21 novembre. Salvetti: "Tutto il patrimonio è controllato e catalogato. Entro la fine dell'anno un riconoscimento ai cittadini che hanno stretto patti di collaborazione sulla gestione dei beni comuni"

di Giulia Bellaveglia

Prosegue l’arricchimento del patrimonio verde cittadino con la piantumazione di ben 460 nuovi alberi nell’anno in corso. E, in occasione della “Giornata dell’Albero”, che si celebra ogni anno il 21 novembre, sono stati piantati 163 nuovi alberi in ogni parte della città: aree verdi, parchi, ville e strade principali. “Ci è sembrato – spiega l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – un modo giusto di onorare questa importante ricorrenza. Stiamo cercando di portare più natura possibile in ogni angolo, perché questo genera ombra, e di conseguenza aree fresche, e offre un aiuto concreto nel bilancio della Co2. E poi, farlo significa anche portare fiori e quindi bellezza”. Un ruolo fondamentale nel progetto è quello giocato dai cittadini. “In questi anni – afferma la vice sindaca Libera Camici – abbiamo svolto molta attività di sensibilizzazione all’interno delle scuole e stabilito patti di collaborazione con alcuni livornesi che si propongono direttamente mettendosi a disposizione dell’Amministrazione per la cura delle piante. Gli abitanti dei quartieri alberati hanno infatti “adottato” alberature giovani che nei primi tempi hanno bisogno di un’attenzione quotidiana e costante. Nel frattempo, i servizi educativi comunali stanno portando avanti un’esperienza virtuosa all’interno del Centro infanzia Alveare, dove le famiglie dei bambini che lo frequentano, ogni settimana partecipano alle attività nel momento in cui la scuola è aperta gestendo gli spazi esterni. Inoltre, sono felice di anticipare che la Giunta comunale stessa, volendo essere un esempio di buone pratiche, ha deciso di adottare lo spazio intorno alla Statua del Villano in piazza Del Municipio facendosi carico della cura dell’aiuola”. “Abbiamo sempre affermato che l’idea di questa Amministrazione – aggiunge il sindaco Luca Salvetti – è di rendere più verde la città e, guardando i numeri degli scorsi cinque anni e la pianificazione, direi che abbiamo ottenuto il risultato voluto. Voglio ricordare che tutto il patrimonio di alberatura cittadino è controllato, catalogato e sotto monitoraggio. Inoltre, ci confortano i dati degli accordi ai quali aderiscono sempre più persone. A questo proposito annuncio che entro la fine dell’anno sarà consegnato un riconoscimento a tutti i cittadini che hanno stretto patti di collaborazione sulla gestione dei beni comuni”.

