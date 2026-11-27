Livorno si afferma come meta turistica e il 91% la consiglierebbe

L'indagine di Confesercenti ha coinvolto 250 turisti: al 96,03% dei turisti la città è piaciuta, oltre l'87% aveva programmato la visita prima di partire e il 44,37% l'ha trovata migliore delle aspettative. Il 63,58% dei visitatori è italiano, mentre il 26,49% si ferma almeno una notte: Ciapini: "Sono emerse anche delle critiche, non per il gusto di farle ma per voler costruire"; Salvetti: "Il turismo rappresenta il 10-11% del pil cittadino"; Giuliano: "Oggi parliamo di viaggiatore consapevole”; Tramonti: "Musei, comunicazione e segnaletica: ecco gli interventi allo studio"

Livorno non è più soltanto il porto da cui partire per raggiungere altre destinazioni, né una città da attraversare velocemente prima di proseguire verso Pisa, Firenze o altre località della Toscana. Oggi sono gli stessi visitatori a confermarlo: Livorno piace, viene scelta e viene vissuta come una vera destinazione turistica. È quanto emerge dall’indagine presentata da Confesercenti Livorno nella propria sede, realizzata in collaborazione con la cooperativa Itinera e costruita mettendo a confronto due punti di osservazione: quello dei turisti e quello degli operatori economici. A dodici anni dall’ultima rilevazione del 2014, l’associazione ha voluto verificare quanto sia cambiato il rapporto tra Livorno e il turismo. Sono stati raccolti 250 questionari rivolti ai visitatori e 120 interviste agli operatori economici, tra commercianti, bar, ristoranti e strutture ricettive. I turisti sono stati intercettati nei principali luoghi di passaggio e interesse della città, dal Mercato Centrale al quartiere Venezia, dall’imbarco dei battelli a Porta a Mare e allo Shuttle Point. Gli operatori sono stati coinvolti nel centro cittadino e nelle aree limitrofe. Il quadro che ne emerge è decisamente incoraggiante. Il 96,03% dei turisti dichiara che Livorno è piaciuta, il 91,39% la consiglierebbe ad altre persone e per il 44,37% la città si è rivelata migliore delle aspettative. Ma il dato forse più significativo riguarda la programmazione della visita: l’87,42% degli intervistati aveva deciso di fermarsi a Livorno prima della partenza. Per il 28,48% la città rappresentava la meta principale, mentre per il 58,94% era una tappa già programmata all’interno di un viaggio più ampio. Anche la provenienza racconta un cambiamento: il 63,58% dei visitatori è italiano, con una componente significativa proveniente dalla Toscana, mentre il 36,42% arriva dall’estero. La gita in giornata rappresenta una modalità importante di visita (37,75%), ma accanto al turismo legato alle crociere (29,14%) cresce anche la componente di chi si ferma a pernottare: il 26,49% dichiara almeno una notte in città.

Fabio Tinti: “Livorno è diventata una destinazione vera e propria”

Ad aprire la conferenza stampa è stato Fabio Tinti, presidente provinciale di Confesercenti Livorno, che ha sottolineato il valore del confronto con la precedente indagine e la trasformazione vissuta dalla città negli ultimi dodici anni. “Questa fotografia che ci dà il sondaggio rincuora”. Per Tinti si tratta di un cambiamento importante: Livorno si propone oggi come una destinazione turistica vera e propria. Un risultato che coinvolge direttamente gli operatori economici, disponibili a collaborare e a coordinarsi con associazioni e istituzioni per consolidare questo percorso. Il presidente di Confesercenti ha comunque ricordato che le criticità non mancano e che sarà necessario lavorare insieme per superarle. L’indagine, nelle sue intenzioni, non rappresenta un punto d’arrivo, ma una base dalla quale partire per individuare interventi e strategie future.

Alessandro Ciapini: “Il turista oggi sceglie consapevolmente Livorno”

A illustrare i risultati nel dettaglio è stato Alessandro Ciapini, direttore provinciale di Confesercenti Livorno, che ha evidenziato soprattutto la differenza tra il quadro del 2014 e quello attuale. Dodici anni fa il turismo cittadino era prevalentemente legato al fenomeno crocieristico, con il visitatore che arrivava, trascorreva qualche ora in città e ripartiva. Oggi, invece, Livorno è diventata una destinazione, con persone che la inseriscono consapevolmente nel proprio itinerario. Tra gli elementi più significativi Ciapini ha richiamato il giudizio espresso dai visitatori. Oltre al 96% di apprezzamento, quasi il 45% ha trovato la città migliore rispetto alle proprie aspettative. Un risultato che dimostra quanto sia importante lavorare sulla conoscenza e sulla promozione dell’identità livornese. L’enogastronomia rappresenta uno dei principali elementi di attrazione. Il rapporto qualità-prezzo viene giudicato positivamente dall’88,74% dei visitatori e manifestazioni come il Cacciucco Pride e le Giornate del 5&5 contribuiscono a rafforzare l’immagine gastronomica della città. Tra i luoghi maggiormente rappresentativi figurano il quartiere Venezia, i canali, la Terrazza Mascagni, il Mercato Centrale, il lungomare e la costa del Romito, insieme al mare e alla natura. Ciapini ha inoltre evidenziato il valore delle interviste agli operatori commerciali, ascoltati non soltanto nella loro veste professionale, ma anche come cittadini. Le risposte restituiscono quindi una doppia prospettiva: quella di chi vive economicamente il turismo e quella di chi osserva quotidianamente la trasformazione della città. Dall’indagine emergono alcune priorità: più attenzione alla pulizia, maggiori servizi igienici pubblici e cestini, collegamenti più efficienti per raggiungere località come Montenero e una programmazione di eventi capace di superare la concentrazione estiva. Infine, gli operatori propongono di rafforzare l’accoglienza attraverso brochure aggiornate, punti informativi nelle zone più frequentate e una maggiore collaborazione tra le attività commerciali. Anche l’ipotesi dell’orario continuato viene indicata come uno strumento per intercettare meglio i visitatori nelle ore centrali della giornata e favorire lo shopping. “Non a criticare per il gusto di criticare, ma a criticare per voler costruire”, ha spiegato Ciapini, sottolineando la disponibilità degli operatori a partecipare attivamente al miglioramento dell’offerta turistica.

Laura Giuliano: “Il viaggiatore sceglie Livorno per il benessere che trova”

Una trasformazione che riguarda non soltanto i numeri, ma anche il modo stesso di concepire il viaggio. È il punto sottolineato da Laura Giuliano, responsabile del settore turismo culturale della cooperativa Itinera, che ha collaborato alla realizzazione dell’indagine. “Non è più un turismo tout court, ma parlerei di viaggiatore consapevole”. Un visitatore che decide come trascorrere il proprio tempo perché a Livorno trova qualcosa che cerca: un’esperienza, un’occasione di benessere, la possibilità di conoscere la città attraverso i suoi musei, la gastronomia e le sue peculiarità. Un aspetto significativo anche considerando che le interviste sono state effettuate in un periodo non coincidente con il pieno della stagione estiva. Sono stati intercettati visitatori che hanno scelto Livorno anche quando le condizioni meteorologiche non erano necessariamente ideali per una gita, decidendo comunque di raggiungerla per visitare un museo, assaggiare i prodotti tipici o vivere le esperienze offerte dal territorio. Per Giuliano è proprio questa la trasformazione più interessante, anche in termini di ricadute imprenditoriali e di progettazione dello sviluppo turistico: non più soltanto intercettare un flusso di passaggio, ma costruire un’offerta capace di convincere le persone a scegliere Livorno.

Adriano Tramonti: “Musei, comunicazione e segnaletica, ecco gli interventi allo studio”

Il rapporto tra i risultati dell’indagine e le iniziative già avviate sul territorio è stato al centro dell’intervento di Adriano Tramonti, coordinatore della Fondazione LEM – Livorno Euro Mediterranea. Tramonti ha ricordato che anche la Fondazione sta lavorando per comprendere meglio i flussi turistici e le caratteristiche dei visitatori. In particolare, ha citato un’indagine realizzata lo scorso anno su circa 850 persone durante Effetto Venezia, i cui risultati non sono ancora stati pubblicati. Nel suo intervento ha anticipato alcuni passaggi già programmati. La comunicazione dei musei è stata affidata alla Fondazione LEM a partire dal periodo successivo all’estate, grazie alla collaborazione con l’assessore Rocco Garufo e Angela Rafanelli. Nel 2027 è previsto il rifacimento dei portali dei musei, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione e rendere più accessibile l’offerta culturale cittadina. Un altro fronte riguarda la segnaletica turistica. In collaborazione con l’assessore e con Giovanna Cepparello è allo studio un progetto per migliorare la cartellonistica e l’orientamento dei visitatori. L’obiettivo è arrivare a uno studio complessivo e avviare i primi interventi nella prima parte dell’anno, anche in relazione alla Biennale del Mare. Tramonti ha infine richiamato l’importanza di rafforzare la diffusione delle informazioni turistiche, costruendo una rete più ampia di punti e strumenti di accoglienza, affinché il visitatore possa trovare indicazioni utili anche al di fuori dei tradizionali presidi informativi.

Rocco Garufo: “Il punto interrogativo si può togliere”

Per Rocco Garufo, assessore comunale al Turismo sostenibile, alla Fondazione LEM e al Commercio, il titolo dell’indagine contiene già la risposta. “Livorno è una destinazione turistica, punto interrogativo. Io credo che, ad oggi, 2026, il punto interrogativo si possa togliere”. L’assessore ha evidenziato come i risultati presentati da Confesercenti coincidano con le valutazioni che l’amministrazione ha maturato nell’ultimo anno attraverso gli strumenti di analisi a propria disposizione. Il passaggio successivo consiste nel tradurre questa crescita in un sistema di accoglienza sempre più organizzato, capace di rispondere alle esigenze dei visitatori e di valorizzare le diverse risorse della città.

Luca Salvetti: “Abbiamo invertito la rotta, il turismo a Livorno rappresenta il 10-11% del pil cittadino”

A chiudere gli interventi è stato il sindaco Luca Salvetti, che ha posto l’accento sul metodo di lavoro e sulla collaborazione tra amministrazione e categorie economiche. “Il confronto è più costruttivo se è orientato alla condivisione degli obiettivi”. Il sindaco ha definito l’indagine particolarmente significativa perché realizzata da un soggetto economico che rappresenta il tessuto commerciale cittadino e che non ha interesse a descrivere una situazione positiva a prescindere, ma a riconoscere i cambiamenti e indicare ciò che ancora manca. Tra i dati che lo hanno colpito c’è il gradimento del 96% dei visitatori, un risultato che trova conferma anche nei riscontri quotidiani di chi arriva in città. Salvetti ha raccontato i complimenti ricevuti recentemente dal sindaco di Grosseto, rimasto colpito dalla bellezza e dalla cura del lungomare livornese. Il primo cittadino ha inoltre richiamato una collaborazione tra città, citando la possibilità di collegare la visita alla Torre di Pisa con un’esperienza a Livorno, magari attraverso un giro in battello o una sosta gastronomica. Il sindaco ha concluso richiamando il peso economico del turismo, che nelle città può rappresentare il 10-11% del Pil. “Una quota alla quale Livorno non può rinunciare. Questo 10-11% lo dobbiamo valorizzare e mettere accanto a tutti gli altri elementi che rappresentano le colonne dell’economia di questa città, quindi l’industria chimica e il porto”.

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