Livorno si sveglia avvolta dalla nebbia

La foto delle 7 del mattino di venerdì 25 agosto scattate dagli amici di QuiLivorno.it, Silvia, Roberto e Lucia che ringraziamo

La nebbia ha avvolto la città sin dalle prime luci dell'alba di venerdì 25 agosto creando paesaggi strani e surreali. E voi avete scattato una foto? Mandartela a [email protected]

Anche se ormai sempre più spesso anche qua in città siamo abituati a vedere il fenomeno che spesso, un tempo, era destinato ad altre latitudini più padano-lombarde o longitudini più di “campagna” quando arriva in città fa sempre uno strano effetto. Stiamo parlando della nebbia che la mattina di venerdì 25 agosto ha avvolto Livorno sin dalle prime luci dell’alba. In molti livornesi infatti hanno postato sui social una foto che ritraeva la coltre lattiginosa e grigia coprire la nostra città in maniera quasi spettrale. E voi avete scattato una foto? Mandatela a [email protected].

