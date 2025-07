Alberto, Laura e Francesco sul tetto del mondo della magia

Foto inviata da Alberto che ringraziamo per la disponibilità

Congratulazioni alla coppia di illusionisti livornesi Alberto Giorgi e Laura del club livornese Corte dei Miracoli che hanno vinto nella categoria Invenzioni con un innovativo numero. Secondo posto assoluto per un altro illusionista della Corte, Francesco Fontanelli, con un numero di carte di straordinaria intensità

La grande magia cresce in provincia. Nei giorni scorsi la Corte dei miracoli di Livorno ha ottenuto una serie di incredibili successi ai Campionati del mondo di magia che si sono svolti a Torino. All’ombra della mole antonelliana si sono riuniti oltre 3000 prestigiatori e illusionisti provenienti dai cinque continenti per sfidarsi a colpi di bacchetta magica. Del team che ha rappresentato l’Italia fanno parte due artisti della Corte dei miracoli, il club livornese che negli anni si è affermato come una delle realtà più importanti d’Italia e ha formato nei locali della House of magic, l’unico teatro italiano dedicato esclusivamente alla magia, una serie di straordinari performer. Ai mondiali di Torino si sono presentati in gara Alberto Giorgi e Laura, illusionisti di fama internazionale, campioni d’Europa nel 2024 nelle categorie Grandi illusioni e Invenzioni e vincitori negli ultimi 10 anni di una lunga serie di prestigiosi premi internazionali, e Francesco Fontanelli, figlio di Paolo, anche lui prestigiatore della Corte, giovanissimo prestigiatore originario di San Vincenzo campione d’Europa 2024 nella categoria Cartomagia e secondo classificato sempre nel 2024 a Italia’s got talent. Ebbene, la spedizione livornese col marchio “Corte dei miracoli” ha stupito i maghi di tutto il mondo e ha confermato quanto di buono aveva già mostrato agli Europei dell’anno scorso: Alberto Giorgi e Laura, che hanno presentato un innovativo numero di grandi illusioni (dove dopo la sparizione di Laura e la creazione di un gigantesco robot che prende misteriosamente vita accade davvero l’incredibile) sono stati chiamati sul palco di fronte ad una platea di tremila maghi entusiasti per ben due volte: la prima per la vittoria nella categoria Invenzioni, la seconda per il secondo posto nella categoria grandi illusioni. Da considerare che il primo posto non è stato aggiudicato per il mancato raggiungimento del punteggio richiesto, che Alberto e Laura hanno sfiorato. Questo significa comunque che quello del duo livornese è stato giudicato il più bel numero di grandi illusioni del mondo e lo sarà almeno per i prossimi tre anni, fino al prossimo mondiale che si svolgerà a Busan, in Corea del sud. Discorso analogo per Francesco Fontanelli, che ha presentato con grande personalità un numero di carte di straordinaria intensità. Anche per lui l’ovazione del pubblico di maghi quando è salito sul palco per ricevere il secondo premio assoluto, sfiorando per pochi centesimi il punteggio richiesto per il primo premio. Festeggiati da tutto l’entourage italiano, e in particolare dai maghi della Corte dei miracoli (erano ben 16 a Torino per tifare le loro star), Alberto, Laura e Francesco, veri protagonisti del mondiale, sono tornati a casa con un bottino ricchissimo, che si va ad aggiungere a quello dell’anno scorso agli europei. A conti fatti la Corte dei miracoli in 12 mesi si è aggiudicata tre titoli europei, un titolo mondiale e due secondi posti mondiali. Niente male per una realtà di provincia che ha fatto conoscere nel mondo della magia il nome di Livorno a livello planetario.

Condividi:

Riproduzione riservata ©