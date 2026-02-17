Livorno sul The Times: “Perfetta destinazione per un weekend”

Il quotidiano britannico invita i lettori a visitare la città: "Il porto mediceo, le fortezze imponenti, i vicoli dell’antico quartiere La Venezia sono tra le attrazioni che catturano l’attenzione". Entusiasta Salvetti

Secondo un articolo pubblicato il 16 febbraio dal The Times Livorno, terzo porto d’Italia, spesso vista solo come scalo per le navi da crociera, merita di essere considerata una destinazione da weekend a pieno titolo per chi desidera scoprire un luogo della Toscana con un carattere proprio fatto di storia, atmosfere uniche e una gastronomia legata ai prodotti del mare. Situata sulla costa toscana, spiega il quotidiano britannico, la città combina storia rinascimentale e canali pittoreschi offrendo un’esperienza diversa rispetto alle solite mete italiane più famose. Il porto mediceo, le fortezze imponenti e i vicoli dell’antico quartiere noto come La Venezia sono tra le attrazioni che catturano l’attenzione. Entusiasta il sindaco Salvetti sui social: “Dopo decine e decine di importanti testate internazionali, arriva anche The Times con un reportage bellissimo”.

