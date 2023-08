Livorno torna in codice verde, stop in anticipo all’allerta gialla

L'ultimo bollettino del Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale non prevede per le prossime ore alcuna situazione di criticità in Toscana

L’ultimo bollettino del Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale, diffuso alle 12.58 di martedì 29 agosto, non prevede per le prossime ore alcuna situazione di criticità in Toscana.

Cessa in anticipo, quindi, il codice giallo per possibili forti temporali previsto fino alla mezzanotte del 29 agosto e si torna in codice verde.

Condividi: