“Livorno una destinazione sempre più riconoscibile”

"Vogliamo crescere ancora ma in modo accessibile e sostenibile, senza inseguire modelli di turismo di massa". Fondazione Lem con Adriano Tramonti a Rimini per il Travel Experience e a Torino per il summit nazionale sul turismo accessibile

Una settimana, quella appena trascorsa, durante la quale Livorno ha riaffermato il proprio dinamismo nel panorama turistico nazionale ed il proprio interesse per forme di turismo evoluto. Questo è avvenuto attraverso la partecipazione diFondazione LEM e rappresentanti istituzionali al TTG Travel Experience di Rimini ed al Summit Internazionale sul Turismo Accessibile di Torino. Al TTG, Livorno è stata protagonista di due panel all’interno del padiglione della Regione Toscana. Il primo, dal titolo “Tributo a Pietro Mascagni. L’eredità di un maestro tra storia e futuro” è stato organizzato in occasione degli ottanta anni dalla scomparsa del celebre compositore livornese. Non una mera commemorazione, ma una riflessione sul modo in cui l’eredità della musica lirica possa rappresentare un volano di promozione territoriale. L’appuntamento ha visto la presenza di Francesca Albertini Mascagni, scrittrice e nipote del Maestro e del direttore artistico del Mascagni Festival di Livorno, Marco Voleri. Presente anche il direttore amministrativo della Fondazione Goldoni, Massimiliano Mautone. Nel secondo panel di Rimini, la città ha presentato la sua offerta sotto lo slogan “Livorno: La Toscana che non ti aspetti“, proponendosi come meta non convenzionale e alternativa ai circuiti tradizionali in linea con la strategia “Toscana diffusa”. La presentazione è stata gestita congiuntamente dall’assessore al Turismo del Comune di Livorno e dal coordinatore di Fondazione LEM in qualità di DMO (Destination Management Organization) della Comunità di Ambito Turistico di Livorno. Il focus dell’incontro ha riguardato l’originale storia della città, la sua modernità e apertura al mondo. Una città capace di offrire esperienze uniche, una cucina ricca di sapori e un’offerta culturale di rilievo che, oltre a Mascagni, quest’anno mette al centro anche la figura di Giovanni Fattori, a duecento dalla nascita, celebrato con l’imperdibile mostra “Giovanni Fattori. Una rivoluzione in pittura” al Museo di Villa Mimbelli.

Livorno ha anche partecipato al Summit Nazionale sul Turismo Accessibile di Torino come osservatore attivo, grazie alla presenza dell’Assessora all’Ambiente del Comune di Livorno e del Coordinatore di Fondazione LEM. La partecipazione è stata finalizzata ad ascoltare e comprendere le dinamiche e le esigenze del turismo inclusivo. Questo passo è inteso ad integrare le migliori pratiche di accoglienza nel piano turistico della città, in linea con le nuove sensibilità del settore. In questo senso va anche l’intenzione di prendere contatto con altre realtà in Italia e all’estero che si stanno muovendo su questa strada. La presenza su entrambi i fronti, promozione della sua originalità e autenticità al TTG e attenzione all’inclusività a Torino, sottolinea la volontà di Livorno di aggiornare la sua offerta turistica restando al passo con le nuove necessità e tendenze del turismo attuale. “Livorno è oggi una destinazione sempre più riconoscibile, frutto di un lavoro di squadra che da ormai quattro anni stiamo portando avanti con impegno e visione – ha tenuto a sottolineare Adriano Tramonti, coordinatore di Fondazione LEM – La nostra partecipazione al TTG di Rimini e al Destination for All di Torino è stata ricca di incontri e appuntamenti produttivi, che hanno permesso di confrontarci con tour operator e stakeholder turistici interessati a conoscere da vicino la nostra città. La scelta di essere presenti anche a Torino nasce dalla convinzione che Livorno debba crescere come destinazione turistica, ma lo debba fare in modo accessibile e sostenibile, senza inseguire modelli di turismo di massa ma valorizzando invece l’autenticità e la qualità dell’esperienza”.

