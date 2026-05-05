Lo scultore francese Jean-Paul Philippe al Museo della Città

Valeria Cioni, Responsabile Biblioteche e Musei del Comune, ha dato il benvenuto e ha aperto la visita condotta dalla storica dell’arte Linda Landi della cooperativa Itinera. L’incontro conferma l’orientamento del Comune di Livorno di rafforzare la propria apertura culturale internazionale

Il Museo della Città ha ricevuto un ospite d’eccezione: lo scultore francese Jean-Paul Philippe. In una breve sosta a Livorno, nel suo andare tra gli atelier di Parigi e di Asciano, nelle Crete Senesi, l’artista ha accolto l’invito del Museo, accompagnato dalla sua collaboratrice Alessandra Rey, Presidente degli Archivi Ghigo Tommasi. Valeria Cioni, Responsabile Biblioteche e Musei del Comune di Livorno, ha dato il benvenuto ai due ospiti e ha aperto la visita condotta dalla storica dell’arte Linda Landi della cooperativa Itinera. Jean-Paul Philippe ha colto con intensità la storia singolare di Livorno e si è soffermato a lungo nella sezione contemporanea, rapito dalla sala del Grande Rettile di Pino Pascali.

Nato a Parigi nel 1944 e formatosi all’Académie des Beaux-Arts di Parigi e al Gabinetto degli Uffizi a Firenze, Jean-Paul Philippe è scultore monumentale e pittore. Le sue “archeologie interiori” nascono nelle cave del mondo, prendono forma negli atelier di Parigi e di Asciano e infine respirano nelle piazze d’Europa e del Mediterraneo. Le sue opere abitano Bruxelles, Parigi, Lille, Rennes, Il Cairo e molte altre città. Nel 2007 realizza a Parigi “De l’eau à l’air” un’opera monumentale che descrive il ciclo dell’azoto realizzata all’interno del complesso di trattamenti delle acque della regione parigina, opera che unisce funzione ambientale e arte. Dal 1993 il Site transitoire, complesso monumentale adagiato su una collina di Asciano, è divenuto l’emblema delle Crete Senesi. Nel 2006 Jean Paul Philippe viene eletto membro associato dell’Accademia Reale delle Belle Arti del Belgio, nella sezione scultura. L’artista è vincitore del prestigioso Prix Antoine Bourdelle, riconoscimento per l’arte monumentale. L’incontro conferma l’orientamento del Comune di Livorno di rafforzare la propria apertura culturale internazionale, favorendo il dialogo e lo scambio con artisti e realtà di altri Paesi.

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