Christian: “Lo sport insegna a vivere. Siate combattivi”

Immagine tratta dall'intervista rilasciata da Christian a Fondazione Livorno

Il messaggio di forza di Christian Volpi nel corso dell'intervista rilasciata a Fondazione Livorno in occasione dell'evento “Un’altra partita – Comunità in campo”. "L'obiettivo sportivo più grande, le Olimpiadi, dopo quello che mi è successo l'ho raggiunto in tre anni e mezzo. Superate l'ostacolo andandoci di petto, anziché girarci intorno, aiuta a prendere consapevolezza realmente di chi siamo e a maturare"

“La scuola insegna la cultura. Lo sport insegna a vivere. Siate combattivi”. E’ uno dei passaggi più significativi dell’intervista di Christian Volpi – canoista livornese della nazionale italiana paralimpica, reduce dal 7° posto nella finale di Kayak Single 200m | KL alle olimpiadi di Parigi – rilasciata a Fondazione Livorno in occasione dell’evento “Un’altra partita – Comunità in campo”. Parigi. “La” gara, spiega Christian. L’obiettivo sportivo più grande che insieme ai fratelli, racconta, si era messo in testa di raggiungere dopo quel 12 maggio 2021 e che in tre anni e mezzo ha raggiunto. E sul quel siate combattivi, Christian spiega: “Superare l’ostacolo andandoci di petto, anziché girarci intorno, ci aiuta a prendere consapevolezza realmente di chi siamo e a maturare. E’ un messaggio di forza che spero arrivi a tutti quanti”. E’ possibile ascoltare l’intervista sul canale Instagram di Fondazione Livorno, che ringraziamo per la disponibilità.

