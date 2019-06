Logistica, corso di formazione gratuito. Domande entro lunedì

Corso in "Sviluppo delle competenze gestionali, linguistiche e informatiche applicate al settore logistico". Domande entro lunedì 1° luglio ore 11 recandosi in via San Giovanni 13 oppure telefonicamente al numero 0586828957

Mediagallery

Logistic Training Academy (nella foto la sede), società di consulenza e formazione, comunica che da venerdì 5 luglio è in partenza un nuovo corso finanziato gratuito in “Sviluppo delle competenze gestionali, linguistiche e informatiche applicate al settore logistico”.

I posti disponibili sono 5 e il corso prevede un impegno giornaliero di 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì terminando le attività formative per lunedì 12 agosto 2019.

I candidati selezionati saranno impegnati in un percorso di 204 ore strutturato in lezioni teoriche e pratiche che si svolgeranno nella sede in Via San Giovanni 13 – Livorno.

Gli obiettivi formativi di questo percorso formativo sono diversi e così riassumibili:

– Comunicare correttamente in lingua inglese tecnica

– Saper impiegare gli strumenti informatici generici e di settore

– Acquisire competenze di lavoro in gruppo

– Utilizzare e/o adattare i software informatici di gestione del magazzino;

– Progettare e implementare software informatici specifici di gestione del magazzino

– Avere attitudine alla gestione di rapporti (con fornitori, clienti, corrieri).

Al raggiungimento del numero minimo di presenza obbligatoria, pari al 70% del monte ore complessivo, è previsto il rilascio di un attestato di frequenza.

Per iscriversi è necessario recarsi presso i nostri uffici in Via San Giovanni 13 – Livorno oppure contattarci telefonicamente al numero 0586828957.

L’orario di apertura al pubblico per la raccolta delle domande è da mercoledì 26 luglio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con termine previsto per lunedì 1° luglio ore 11.00.