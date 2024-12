Logos 8, giovedì 12 dicembre Open Day da Formatica

Giovedì 12 dicembre, presso la sede di Formatica Scarl in via Lamarmora 8 a Livorno, si terrà dalle ore 15:30 un open day dedicato al corso triennale IeFP “Logos 8”. L’evento è un’opportunità per studenti delle terze medie e le loro famiglie di conoscere da vicino il programma educativo e la sede didattica di questo percorso formativo. La Regione Toscana ha riconfermato a Livorno il percorso triennale IeFP alternativo alla scuola superiore e gratuito per chi partecipa, finanziato dalla Regione Toscana e dedicato al settore della logistica. Le preiscrizioni saranno possibili soltanto dall’8 al 31 gennaio 2025 tramite il portale UNICA, al link https://unica.istruzione.gov.it/it/orientamento/iscrizioni, indicando la propria scelta e inserendo il relativo codice meccanografico LICF00400R. Sarà comunque possibile iscriversi dal 1 febbraio al 9 settembre 2025 in modalità cartacea tramite gli uffici di Formatica. Oltre all’open day di dicembre, l’evento sarà ripetuto a gennaio 2025 per dare un’ulteriore occasione di approfondire le caratteristiche del corso.

Nel percorso “Logos 8”, che vedrà il suo avvio a settembre 2025, ogni anno gli studenti frequenteranno 990 ore di formazione per un totale di 2970 nel triennio. Le ore saranno suddivise in 1085 di formazione teorica (di cui 30 di accompagnamento), 1085 di formazione laboratoriale e 800 di alternanza scuola-lavoro. Possono iscriversi tutti i ragazzi che hanno ottenuto la licenza media entro la prossima estate o che, pur avendo abbandonato gli studi, abbiano meno di 18 anni. Al termine del percorso, gli studenti ottengono una qualifica 3EQF riconosciuta a livello europeo, che apre diverse opportunità: l’ingresso nel mercato del lavoro, il ritorno al percorso scolastico tradizionale iscrivendosi alla quarta superiore di un istituto professionale, oppure la possibilità di seguire un percorso di quarta annualità IeFP per rafforzare le competenze. Il corso è interamente gratuito in quanto finanziato con le risorse del POR FSE+ Toscana 2021-2027 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Per informazioni è possibile contattare Formatica all’indirizzo [email protected], la referente Virginia Lenzi alla mail [email protected] o ai telefoni 0586.994080 e 3534214070, oppure rivolgersi alla sede di Formatica Scarl di via Lamarmora 8 a Livorno. Riferimenti anche sui siti www.formatica.it e www.istruzionetriennale.it.

Ci si può registrare agli open day attraverso il seguente link: https://www.istruzionetriennale.it/corsi/logos8/

