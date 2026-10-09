L’olio esausto da oggi si raccoglie anche al supermercato

Comune, Aamps e Conoe ampliano la rete: i contenitori sono disponibili in sei punti vendita Conad (via dell’Antimonio, via delle Lastre, via Giotto, via Grande, via Puini e Borgo San Jacopo) e in due Coop.Fi (in via Giovanni Gelati e via Luigi Settembrini)

di Giulia Bellaveglia

L’olio alimentare esausto si potrà conferire anche al supermercato. In città si amplia la rete di raccolta grazie ad un progetto promosso dal Comune e da Aamps/Retiambiente, con Conoe (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti), Ecorec e la collaborazione di Coop.Fi e Conad. L’obiettivo è rendere più semplice il recupero di un rifiuto che, se smaltito in modo scorretto, può inquinare l’ambiente. I contenitori sono disponibili in sei punti vendita Conad (via dell’Antimonio, via delle Lastre, via Giotto, via Grande, via Puini e Borgo San Jacopo) e in due Coop.Fi (in via Giovanni Gelati e via Luigi Settembrini). Per conferire l’olio basta versarlo in una bottiglia di plastica senza aggiungere altri liquidi, chiudere il tappo e consegnarla negli appositi contenitori. “La raccolta in città garantiva già una buona copertura attraverso il centro in via Cattaneo – afferma l’assessora all’ambiente Giovanna Cepparello – e i punti itineranti collegati al progetto ‘Porta l’olio sotto casa’. Ora introduciamo un sistema pensato per ridurre i disagi pratici degli utenti”. Resta attiva la raccolta itinerante il secondo e il quarto giovedì del mese, dalle 9 alle 13, in 13 postazioni distribuite sul territorio, tra cui piazza Europa, piazza Matteotti, piazza delle Carrozze e via Giotto. È possibile gettare l’olio anche al Centro di raccolta Livorno Sud, in via Cattaneo, 81, e nei Centri Ambientali Temporanei: il martedì e il giovedì in via Erminia Cremoni, il sabato in largo dei Risicatori, dalle 7.30 alle 12. “Livorno è una città che fonda la sua storia sul mare – commenta l’amministratore unico di Aamps Aldo Iacomelli – La sua protezione passa anche dai piccoli gesti: l’olio versato nel lavandino può arrivare fino alle nostre acque. Ampliare i punti di conferimento significa portare il servizio dove le persone già si trovano”. Si possono conferire oli di frittura, oli vegetali, grassi alimentari e oli utilizzati per conserve. Sono esclusi olio motore, lubrificanti, maionese, salse, vernici, sostanze chimiche e altri liquidi. “Il modo migliore per rendere efficace la raccolta è renderla semplice – conclude Tommaso Campanile, presidente di Conoe – Ogni goccia che non finisce negli scarichi torna ad essere una risorsa, secondo i principi dell’economia circolare”. Per Coop Firenze erano presenti Ilaria Borselli, addetta ufficio ambiente, e per Conad nord ovest Fabrizio Coppa, responsabile ufficio ambiente.

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