L’ordinanza del Comune conquista il The Guardian

L'articolo del The Guardian

Il provvedimento del Comune ha superato i confini nazionali fino ad essere pubblicato dal quotidiano britannico. In Italia la notizia è stata rilanciata, tra gli altri, da Sky Tg24 e Tgcom24. L'ordinanza obbliga dal 20 maggio al 31 ottobre i proprietari a diluire con acqua la pipì del cane nei luoghi pubblici

Quella che era nata come una notizia di cronaca locale è diventata in pochi giorni… internazionale. L’ordinanza del Comune di Livorno che obbliga i proprietari di cani a pulire con acqua le urine degli animali per strada ha infatti attirato l’attenzione di numerose testate, sia italiane che straniere. A livello nazionale, il provvedimento è stato rilanciato da diversi media. Tra questi Il Post, che ha spiegato le ragioni legate ai mesi caldi e alle segnalazioni dei cittadini, Sky TG24, che ha illustrato nel dettaglio obblighi e sanzioni fino a 500 euro, Tgcom24, che ha evidenziato l’obbligo di munirsi di acqua durante le passeggiate, e anche La Repubblica (edizione Firenze), che ha raccontato l’ordinanza firmata dal sindaco Salvetti. La notizia ha trovato grande eco anche all’estero. Il quotidiano britannico The Guardian (con questo titolo – Italian city orders dog owners to wash away urine or face €500 fine) ha dedicato un articolo al caso, spiegando come Livorno abbia introdotto la misura per contrastare cattivi odori e problemi igienici negli spazi pubblici. Da qui, la notizia è stata ripresa e rilanciata da altri media internazionali, in particolare nel Nord Europa, tra cui il quotidiano svedese Aftonbladet e portali informativi come Sweden Herald, che hanno sottolineato l’obbligo per i proprietari di portare con sé bottigliette o spruzzatori d’acqua durante le uscite con i cani.

L’ordinanza, che entrerà in vigore dal 20 maggio al 31 ottobre, prevede che chi porta a spasso il cane debba avere con sé acqua per diluire l’urina su marciapiedi, arredi urbani e persino sulle ruote dei veicoli parcheggiati. È inoltre vietato far urinare gli animali vicino a portoni, negozi e abitazioni, con sanzioni che vanno da 25 a 500 euro. Alla base del provvedimento ci sono le numerose segnalazioni dei cittadini per cattivi odori e problemi igienico-sanitari, soprattutto nei mesi più caldi, quando l’evaporazione dei liquidi aumenta il disagio negli spazi pubblici.

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