L’Ordine degli avvocati rinnova il Consiglio. Tutti i nomi

Nel corso della prima riunione tenutasi il 1° febbraio 2023 l'avvocato Leonardo Biagi è stato eletto Presidente del Consiglio dell’Ordine, mentre consigliera segretaria l'avvocato Simona Saliu e consigliere tesoriere l'avvocato Ettore Puppo

Nelle date del 25 e 26 gennaio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno, e sono risultati eletti Consiglieri i seguenti avvocati: Anna Bastiani, Leonardo Biagi, Lucilla Botti, Francesco Campora, Giacomo Cassano, Sarita de Luca, Cecilia Gradassi, Isabella Martini, Daniele Mormina, Ettore Puppo, Simona Saliu.

Il presidente, una volta eletto, ha tenuto a ringraziare tutti gli Iscritti per aver partecipato numerosi alle votazioni e per la fiducia accordata ai Consiglieri eletti. Ha avuto anche parole di ringraziamento nei confronti del consiglio uscente ed in particolare verso il presidente Fabrizio Spagnoli che è stato delegato dal distretto toscano all’Organismo Congressuale Forense.

L’avvocato Biagi ha ricordato il momento particolarmente delicato che sta attraversando l’Avvocatura e la necessità di mantenere un ruolo centrale nella società pur a fronte di importanti e sempre più rapidi cambiamenti e di non disperdere il fondamentale sentimento di appartenenza e colleganza che ha da sempre caratterizzato la categoria forense. Per far questo ha sottolineato l’importanza della memoria e delle profonde radici culturali sulle quali si innesta la professione di Avvocato.

Nella medesime date del 25 e 26 gennaio è stata anche rinnovata la composizione del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Livorno e sono stati eletti: Cristina Cerrai, Piera Cini, Rosalia Di Falco, Silvia Ferracci, Matteo Lazzara, Vinicio Vannucci.

A breve sarà convocata la prima riunione di insediamento del Comitato Pari Opportunità in cui saranno decise le cariche.

