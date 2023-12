Lorenzo alla finale italiana della coppa del mondo di panettone

"Felice e orgoglioso". Il pasticcere della Pasticceria Cristiani, figlio dei titolari Federica Garaffa Cristiani e Sergio Cristiani, a gennaio disputerà la finale che decreterà il campione italiano e i 5 finalisti che parteciperanno al mondiale di novembre 2024

“Sono molto felice e orgoglioso per i risultati raggiunti quest’anno, prima il sesto posto al campionato italiano e adesso la possibilità di competere per la finale della coppa del mondo del panettone”. Lorenzo Cristiani, pasticcere della Pasticceria Cristiani, figlio dei titolari Federica Garaffa Cristiani e Sergio Cristiani, commenta così l’ingresso alla finale italiana della Coppa del Mondo del Panettone categoria Panettone Tradizionale. “Ho avuto tempo e modo per cercare di perfezionare e migliorare il mio panettone con la speranza di fare ancora meglio rispetto ai campionati nazionali. Ma comunque vada sono felice di aver raggiunto questo traguardo”. Lorenzo e altri sei colleghi finalisti il 23 e 24 gennaio, a Rimini, disputeranno la finale che decreterà il campione italiano e i 5 finalisti che parteciperanno al mondiale di novembre 2024.

