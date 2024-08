Lorenzo e Giulia finalisti alla coppa del mondo di danza

Il 20 luglio scorso, in Cina, il livornese Lorenzo Tellini e la compagna di ballo Giulia Dotta hanno partecipato alla finale nella categoria professional division. La mamma di Lorenzo: "Un risultato straordinario e inaspettato". Prossimo appuntamento gli europei in Germania, a Lipsia

di Giulia Bellaveglia

Se, negli ultimi tempi, l’attenzione verso gli sportivi è stata completamente, e giustamente, catturata dalle Olimpiadi di Parigi 2024, dall’altra parte del mondo, precisamente a Wuxi in Cina, c’è chi ha partecipato ad una super esperienza. Si tratta del ballerino livornese 31enne Lorenzo Tellini che, lo scorso 20 luglio, insieme alla compagna di ballo Giulia Dotta, di Savona, ha raggiunto la finale di Coppa del Mondo di Danza nella categoria professional division classificandosi al sesto posto. “Un risultato straordinario – commenta la mamma di Tellini, Francesca Baronti – e del tutto inaspettato, soprattutto perché i ragazzi hanno iniziato a dedicarsi a questo stile soltanto ad aprile. Non si aspettavano assolutamente di raggiungere questo obiettivo, e a dire il vero neanche di venire convocati dalla Federazione italiana di danza sportiva per un evento così importante e dopo così poco dalla scelta della categoria”. Ma quella del giovane atleta è una storia che inizia tanti anni fa e che vede un percorso molto lungo. “Ha cominciato a ballare a sei anni – prosegue Baronti – proprio a Livorno. Poi ha trovato una realtà in cui si trovava più a suo agio a Carrara, si è spostato, ha iniziato a partecipare a varie gare e le ha vinte tutte. Lo ricordo come il mio piccolo campioncino, non ha mai voluto fare altro. Oggi, la danza è la sua professione. Con la sua partner sportiva, non soltanto partecipa alle gare, ma gestisce anche una scuola. Due atleti ma anche due insegnanti”. E il prossimo appuntamento è già in programma. “Il 12 ottobre parteciperanno agli europei in Germania, a Lipsia. Un appuntamento di grande importanza. Spero che un po’ più di allenamento possa contribuire alla realizzazione di questo sogno e che, questa volta, possano tornare a casa con una medaglia al collo. Per il loro impegno giornaliero e su più fronti se lo meriterebbero davvero, e io glielo auguro con tutto il cuore”. E allora, non ci resta che augurare buona fortuna a questi due giovani. Forza Lorenzo e Giulia, Livorno fa il tifo per voi!

