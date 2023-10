Loretta Fanella premiata da Iginio Massari

Loretta Fanella, che ringraziamo per la disponibilità, mentre riceve il premio dal maestro pasticcere Massari

A consegnarle il premio "Ai migliori pasticceri del mondo" è stato il maestro bresciano alla fiera HostMilano. "Un onore e un privilegio, per me e per tanti di noi Iginio rappresenta una fonte di ispirazione. Mi ritengo fortunata nel sapere di poterlo chiamare anche solo per un consiglio"

“E’ stato un onore e un privilegio ricevere il riconoscimento. Per di più da un maestro come Massari. Per me e per tanti di noi rappresenta una ispirazione”. La pasticcera Loretta Fanella – nata a Fiuggi e da una quindicina di anni residente a Livorno, “miglior pasticciera d’Italia 2007” secondo la celebre guida di Paolo Marchi – commenta così il premio “Ai migliori pasticceri del mondo” ricevuto alla fiera HostMilano dedicata al mondo della ristorazione e dell’accoglienza per il lavoro di ricerca e di rinnovamento nel settore della alta pasticceria.

A consegnarle la targa lunedì 16 ottobre è stato il famoso maestro pasticcere bresciano e personaggio televisivo. “Iginio lo conosco da anni, da quando ho iniziato questa professione come assistente nei corsi che teneva nella scuola Cast alimenti. Poi ho proseguito per la mia strada e, oggi, come membro dell’associazione Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana (Apei) incontrandolo nel corso dei nostri incontri tecnici di aggiornamento e pubblici mi ritengo fortunata nel sapere di poterlo chiamare anche solo per un consiglio. Vedere la forza che ha e la passione che ogni giorno mette nel proprio lavoro è una cosa che non ha prezzo. E’ instancabile e ammirevole. Lo ringrazio pubblicamente. Ricevuto il premio sono tornata nel mio negozio a Stagno dove ci stiamo preparando per il Natale. Inoltre è partito il calendario dei corsi. Per chi volesse può andare a curiosare sul mio sito”.

