Lotta all’evasione fiscale. Firmato protocollo tra Comune, Agenzia delle Entrate e Finanza

Obiettivo dell'accordo, porre in essere azioni e strumenti utili ad un’efficace partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali. Recuperati nel 2022 ben 17 milioni di euro che sono stati interamente destinati ad investimenti a favore della comunità

di Giulia Bellaveglia

Un protocollo d’intesa nell’ambito del contrasto all’evasione fiscale e al relativo recupero delle somme sottratte. È questo il documento che la direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate, il Comando provinciale della Guardia di Finanza e il Comune di Livorno hanno sottoscritto giovedì 15 febbraio, negli spazi dello stesso Comune, con il fine di regolamentare a tutti gli effetti una sinergia già attiva da anni tra i tre soggetti coinvolti nella tematica. Obiettivo dell’accordo, porre in essere azioni e strumenti utili ad un’efficace partecipazione del Comune all’accertamento dei tributi erariali, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in vigore, e al conseguente recupero delle somme sottratte ad imposizione, nel più ampio contesto del corretto adempimento degli obblighi fiscali da parte dei cittadini, attraverso la gestione unitaria e non settoriale dei processi lavorativi, il dialogo e lo scambio dei dati. “Tengo a sottolineare – commenta il sindaco Luca Salvetti – che attraverso il proficuo lavoro di riscossione crediti, nel 2022 abbiamo recuperato ben 17 milioni di euro che sono stati interamente destinati ad investimenti a favore della comunità”. “Un accordo – spiega il colonnello Comandante provinciale della Guardia di Finanza Cesare Antuofermo – che proviene da un’intesa regionale e che si qualifica come il primo a livello provinciale, facendo di Livorno una città all’avanguardia da questo punto di vista. Era opportuno offrire il giusto inquadramento giuridico di un percorso già in essere, che porterà ad una migliore condivisione di dati per informazioni più sicure, sempre nell’ambito della normativa sulla privacy”. “Una volontà reale e concreta – aggiunge la direttrice provinciale dell’Agenzia delle Entrate Paola Amodio – di combattere l’evasione fiscale, che se svolta in collaborazione diventa molto più efficiente. Un’attività attraverso la quale si crea anche equità sociale, raccogliendo risorse che potranno in futuro essere destinate ai cittadini”.

