L’Ovosodo riabbraccia la sua vogatrice dopo l’impresa sull’Everest

Giulia nella cantina dell'Ovosodo

Brindisi in cantina per Giulia e compagni. Il presidente della sezione nautica: "Siamo fieri di te. La tua determinazione e il tuo amore sono per noi una ispirazione nel raggiungere gli obiettivi che ci siamo preposti". Giulia: "La parola mollare non fa parte del mio vocabolario. In più, avevo promesso di portare la bandiera al Campo e una promessa è una promessa"

“Bentornata a casa”. L’Ovosodo riabbraccia la sua vogatrice Giulia Fraschi che il 3 gennaio ha raggiunto l’Everest Base Camp a 5.364 metri dove ha poi mostrato la bandiera con i colori bianco e giallo della cantina e la bandiera dell’azienda per la quale lavora e che l’ha sostenuta in questa straordinaria impresa. I compagni e le compagne di squadra della sezione nautica, che ringraziamo per la disponibilità, hanno voluto omaggiarla pubblicando il brindisi su Instagram. “Con immenso orgoglio a nome di tutta la Cantina dell’Ovosodo – sono le parole del presidente Alessandro Zocchi – mi congratulo con Giulia. Un risultato incredibile che non solo testimonia il suo spirito indomabile, ma eleva i nostri colori in tutti i sensi. Giulia, il tuo coraggio, la tua determinazione e il tuo amore per la nostra sezione nautica sono fonte di ispirazione nel raggiungere gli obiettivi da noi preposti. Siamo fieri di te!”. Ora, Giulia: “Arrivare al campo base non è stato semplice. Già il secondo giorno sentivo che il corpo non rispondeva come sempre nonostante io sia super allenata. E’ un percorso che si fa con le mente, non con il fisico. Ho pensato molte volte di non farcela ma poi mi son sempre ricordata che la parola mollare non fa parte del mio vocabolario. In più, avevo promesso di portare le due bandiere al Campo. E se sulla gozzetta il mantra è “Testa in Barca”, per questa volta è stato “Testa sul sentiero”. E una promessa, è una promessa”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©