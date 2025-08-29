Luca ce l’ha fatta. È arrivato a Capo Nord in scooter

Ringraziamo Luca Filippi per la disponibilità

Un guasto meccanico ha frenato il viaggio. Il poliziotto livornese non si è perso d'animo riuscendo a raggiungere la meta il 30 agosto dopo essere partito da Livorno il 4 agosto

“Eccomi. Sono emozionatissimo. Ringrazio la mia famiglia, gli amici, i colleghi e le colleghe. Ho raggiuntoun obiettivo geografico ma soprattutto ciò che mi rende ancora più felice è aver contribuito ad aiutare, nel mio piccolo, chi è più sfortunato di me. Grazie a tutti”. Il 21 agosto, giovedì, abbiamo dedicato un articolo (che trovate qui sotto) a Luca Filippi nel quale ipotizzava l’arrivo a Capo Nord i giorni successivi ovvero domenica 24. Poi è accaduto l’imprevisto: guasto meccanico allo scooter. Ma il poliziotto livornese non si è perso d’animo e grazie alla sua capacità di “sapersi muovere” e ad un pizzico di fortuna, che non guasta mai, ha continuato il viaggio (e a postare gli aggiornamenti sui suoi canali social), riuscendo il 30 agosto, finalmente, a raggiungere l’obiettivo dopo essere partito da Livorno il 4 agosto. Che soddisfazione. Doppia, considerando che la raccolta fondi aperta da Luca per Emergency durante questa avventura ha superato i 2.440 €. E ora buon viaggio di ritorno!

L’articolo del 21 agosto: Ultimi km in scooter per Luca: “Domenica sarò a Capo Nord” (poi il guasto meccanico…)

La meta si avvicina. Sempre di più. Partito il 4 agosto da Livorno, l’agente di polizia in pensione (dal 1 agosto) Luca Filippi sta per raggiungere a bordo del suo scooter 300 di cilindrata Capo Nord. “Mi mancano circa 700 km. Conto, meteo permettendo, di arrivarci domenica. Attualmente mi trovo a Rovaniemi, capoluogo della Lapponia” spiega Luca raggiunto telefonicamente poco fa. “E’ un buon momento, sono in lavanderia automatica ad aspettare. Possiamo parlare” scherza. E così proseguiamo chiedendogli quanti km ha percorso finora: “Finora ho percorso circa 4.500 km. La via più breve da e per Capo Nord da Livorno sono circa 4.070 km. Io ho allungato un po’ l’andata perché sono passato da Bratislava, Cracovia-Auschwitz, Varsavia, capitali baltiche, Helsinki. Erano tappe che volevo inserire nel mio viaggio. Ad ogni modo, sempre se le condizioni meteo me lo permetteranno, a Capo Nord dormirò una notte. In questo momento qui in Finlandia il tempo è molto molto variabile. Quindi vedremo. E comunque il mio viaggio – un viaggio che descriverei come intenso, tosto e bello a mano a mano che sono salito verso nord, un viaggio più dentro se stessi che geografico, un viaggio fattibile ma fatto di grande determinazione – è stato il percorso e non la meta”. Un percorso intrapreso, lo ricordiamo, per realizzare un sogno personale e dare vita ad una raccolta fondi a sostegno dell’attività di Emergency in Palestina. “Il mio obiettivo era superare i 1.000 € e ci sono riuscito. Colgo comunque l’occasione per dire che la raccolta prosegue e chiunque vuole può donare a questo link https://insieme.emergency.it/fundraisers/luca-filippi”. Spazio, infine, ai ringraziamenti: “Il capitolo ringraziamenti mi commuove. Perché penso che questo sia stato un viaggio frutto del mio percorso di vita. Quindi ringrazio i miei genitori, la famiglia e gli amici anche solo per il fatto che si fanno sentire, ringrazio i 37 anni di servizio in polizia e tutti coloro che hanno contribuito alla mia formazione personale. Spero di non apparire retorico, ma tutta questa vicinanza la sto sentendo tutta e quindi grazie ancora a tutti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©