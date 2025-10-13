Luca Mosconi in gara per il titolo di miglior barista d’Italia

Per sostenere il nostro concittadino e contribuire alla sua vittoria, c’è tempo fino al 9 novembre per esprimere la propria preferenza sul sito ufficiale di Bar Giornale, al link che trovate in pagina

C’è anche un livornese tra i migliori trenta baristi d’Italia. Luca Mosconi, titolare del Coffee Square 33 di piazza Attias, è stato selezionato da Bar Giornale, una delle riviste più autorevoli e seguite nel mondo del bar e della caffetteria, per concorrere ai Barawards 2025 nella categoria “Premio Bloom Specialty Coffee Barista dell’anno”.

Il riconoscimento rientra nel programma annuale con cui Bar Giornale premia i migliori professionisti e locali del panorama nazionale, valorizzando talento, innovazione e qualità del servizio.

Quest’anno la selezione ha coinvolto centinaia di candidati da tutta Italia, ma soltanto trenta baristi hanno ottenuto l’accesso alla fase finale del concorso. Tra questi c’è anche Mosconi, che rappresenta la città di Livorno con la sua passione per il caffè di qualità e la costante ricerca nel mondo dello specialty coffee. Adesso tocca al pubblico: sarà infatti la votazione online a determinare il vincitore del premio. C’è tempo fino al 9 novembre per sostenere Luca e contribuire alla sua affermazione nazionale.

Per votare basta collegarsi al link ufficiale:

https://www.bargiornale.it/bar-awards/barawards-2025-professionisti-top-30/

Un’occasione per premiare non solo un professionista di valore, ma anche un po’ dell’eccellenza livornese nel mondo del caffè.

