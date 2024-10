“L’ultima figurina” vince il premio come miglior cortometraggio all’Overtime Festival

Il regista Luca Dal Canto: "Orgoglioso di portare come altre volte la nostra città in giro per il mondo. Grazie alla mini crew tutta livornese che mi ha aiutato e ai due giovani talentuosi attori Greta Discepolo e Edoardo Paglia. Grazie a Enrico Fernandez Affricano che lo ha prodotto e a Maurizio Laudicino che lo ha fortemente voluto"

“L’ultima figurina” del regista livornese Luca Dal Canto ha vinto il 13 ottobre il premio come miglior cortometraggio all’Overtime Festival di Macerata, il festival dedicato al giornalismo, del racconto e dell’etica sportiva, ed è in nomination come Miglior cortometraggio agli “Oscar del Cinema Sportivo”, il premio più importante al mondo di questo genere cinematografico, che si terranno il 9 novembre a Milano. “Presentato il 19 luglio in Fortezza Vecchia, il corto – spiega Dal Canto – parla di Livorno e del Livorno calcio e sono sinceramente orgoglioso di portare come altre volte la nostra città in giro per il mondo. Anche perché sono convinto che il calcio e lo sport in generale siano Cultura e, in quanto tali, portatori di valori sani e formativi soprattutto per le nuove generazioni. È un piccolo progetto che sta avendo molto successo e questo è soprattutto grazie a Enrico Fernandez Affricano che lo ha prodotto, a Maurizio Laudicino che lo ha fortemente voluto, alla mini crew tutta livornese che mi ha aiutato e ai due giovani talentuosi attori Greta Discepolo e Edoardo Paglia”.

