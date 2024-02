L’ultima volta di Bruno, in “pensione” dopo 103 donazioni

Da sinistra i dirigenti medici del Centro Trasfusionale, Elena Caltran e Patrizia D'Addario, Bruno Bastogi e la coordinatrice infermieristica Elisa Virgilio

Bruno Bastogi: "Con quella di stamattina sono 103. Concludo il percorso iniziato nel 1977. Donare secondo me è una delle emozioni più belle della vita, ti rende felice consapevole di aver fatto del bene a qualcuno nell'anonimato. Mi rivolgo a tutti, in particolare ai giovani: venite a donare"

“Donare secondo me è una delle emozioni più belle della vita, ti rende felice consapevole di aver fatto del bene a qualcuno nell’anonimato”. Bruno Bastogi, ex dirigente della ex compagnia di trasporti Ctt Nord e attuale vice presidente Avis Comunale Livorno, commenta al Centro Trasfusionale di viale Alfieri l’ultima donazione per raggiunti limiti di età come donatore. “Con quella di stamattina sono 103. Concludo il percorso iniziato nel 1977 con il primo ingresso nel mondo del lavoro per poi continuare a donare, sangue e plasma, due volte l’anno. Manterrò con lo stesso impegno di sempre il mio incarico in Avis perché il mondo della donazione mi affascina. E’ una cosa che avevo dentro e che ho coltivato negli anni”. Da qui un appello: “Mi rivolgo a tutti, in particolare ai giovani: venite a donare, è una esperienza di vita”. Prima della donazione Bastogi è stato salutato dai dirigenti medici del Centro Trasfusionale Patrizia D’Addario e Elena Caltran e dalla coordinatrice infermieristica Elisa Virgilio.

