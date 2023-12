Luminaria nel Mare dei Ricordi

L'autore Mario Bartoli: "Ho colto l'occasione del Natale per abbellire, se così si può dire, un posto che per molto è diventato un luogo di ritrovo"

“Questo è il terzo anno. Spero possa far piacere a chi ha il ricordo del proprio caro qui alla Scalinata. Ho colto l’occasione del Natale per abbellire se così si può dire un posto che per molto è diventato un luogo di ritrovo”. Parola di Mario Bartoli, che ringraziamo, l’autore del Mare dei Ricordi e della luminaria realizzata stasera.

