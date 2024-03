Luna Park a Levante, l’assessore Garufo incontra i giostrai

L'assessore: "Il Luna Park potrà restare aperto fino alle 19,30 nei feriali e fino alle 21 nei festivi. Non sarà autorizzato a fare musica. Quella individuata quest'anno è comunque una collocazione provvisoria. Una volta terminati i lavori ai Tre Ponti tornerà alla Rotonda. E' nostro compito come Comune mantenere un equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle degli giostrai"

“L’area della Rotonda non era adatta a causa dei possibili congestionamenti al traffico che si sarebbero venuti per via del cantiere ai Tre Ponti. Quella individuata quest’anno a Levante nel parcheggio accanto alla ferrovia, sotto al ponte, è comunque una collocazione provvisoria. Una volta terminati i lavori, il Luna Park tornerà alla Rotonda”. A dirlo è l’assessore al commercio Rocco Garufo che stamattina ha incontrato i giostrai dopo le rimostranze dei residenti della Rosa. “Come amministrazione comunale – prosegue l’assessore – è nostro compito mantenere un equilibrio tra le esigenze dei residenti e quelle degli giostrai con i quali, tra l’altro, penso di aver costruito in questi anni un rapporto corretto e di fiducia. Un equilibrio delicato che ci vede prendere delle decisioni: ho quindi comunicato ai giostrai che il luna park non sarà autorizzato a fare musica e che nei giorni feriali potrà restare aperto fino alle 19,30 nei giorni feriali e fino alle 21 nei festivi. Chiedendo loro di utilizzare solo l’area vicino alla ferrovia. Decisioni che domani 8 marzo in commissione Pubblico Spettacolo (presieduta da Garufo, ndr) formalizzeremo”. Per il primo giorno di apertura, previsto per venerdì 8 marzo, i giostrai annunciano che le giostre saranno a 1€ e 2€.

