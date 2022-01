Webinar gratuito di Cna per aspiranti imprenditori

CNA sostiene e supporta chi vuole mettersi in proprio, per partire con basi solide. Per iscrizioni inviare mail a [email protected] oppure compilare il modulo online sul sito www.cnalivorno.it. Appuntamento per lunedì 17

“Che tu voglia aprire un bar, una falegnameria, un centro estetico, uno studio grafico, una attività di installazione impianti o qualsiasi altro tipo di azienda artigianale, commerciale o di servizi, l’importante è avere la consapevolezza delle opportunità e dei rischi che ti troverai ad affrontare, pianificare bene costi e ricavi, credere nel tuo saper fare e nelle tue idee e, gettando il cuore oltre l’ostacolo affidarti a chi ha una solida esperienza nella creazione di impresa, come gli esperti di CNA”. E’ questo il messaggio che l’associazione degli artigiani e delle piccole e medie imprese della provincia di Livorno lancia agli aspiranti imprenditori, a chi cioè sta pensando seriamente a mettersi in proprio aprendo la famosa partita iva. “I nostri uffici su tutto il territorio sono a disposizione di chi aspira a diventare un imprenditore – spiega Elisabetta Pratesi, responsabile del servizio Creaimpresa – perché è fondamentale partire con basi solide non solo economicamente ma anche a livello progettuale e organizzativo. A tal scopo, oltre all’attività di consulenza che facciamo in tutte le sedi, abbiamo pensato ad un webinar gratuito in cui dare risposte ai principali interrogativi cui si trova di fronte uno startupper come le possibilità di contributi o finanziamenti agevolati (illustrate dal responsabile dell’ufficio credito Andrea Porciani), i requisiti da possedere, gli adempimenti indispensabili per iniziare. Due ore di consulenza gratuita per chiarirsi i tanti dubbi che si hanno nel compiere i primi passi”. L’appuntamento è per lunedì 17 alle ore 14.30. E’ possibile iscriversi mandando una mail a [email protected], oppure compilando il modulo on line sul sito www.cnalivorno.it.