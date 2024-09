Lunedì 2 settembre codice giallo per temporali forti

Attesi temporali forti soprattutto sulla costa centro-meridionale, aree interne a ridosso e isole dell’arcipelago. La Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo in vigore dalle ore 6 alle fino alle 18 di lunedì 2 settembre

Infiltrazioni di aria fresca in quota stanno determinando condizioni di instabilità che già oggi, domenica 1 settembre, potranno dare origine a isolati rovesci e brevi temporali sui rilievi e, localmente, sulle zone orientali.Ma è nella giornata di domani, lunedì 2 settembre, che i fenomeni tenderanno a farsi più intensi, con temporali forti che interesseranno soprattutto la costa centro-meridionale, e le aree interne a ridosso, e le isole dell’arcipelago.

Per questo, la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo che sarà in vigore dalle ore 6 alle fino alle 18 di domani, lunedì 2 settembre. Lo scenario è caratterizzato da un’elevata incertezza previsionale e perciò si raccomanda particolare attenzione a possibili effetti riconducibili al rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e alle raffiche di vento. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana.

