Lungomare ad Arte, due nuovi totem per la prima esposizione di Belle Arti

In occasione del 140° anniversario della storica manifestazione, il percorso si arricchisce di due pannelli interattivi in piazza Luigi Orlando con contenuti bilingue e QR code. Inaugurazione venerdì 18 settembre alle 18.30, tra teatro, danza e poesia. Il presidente Barsotti: "Così valorizziamo la nostra cultura”

di Giulia Bellaveglia

In occasione del 140° anniversario della “Prima esposizione di Belle Arti” del 1886, il progetto “Lungomare ad arte”, nato da un’idea della Cooperativa Agave e realizzato grazie ad un bando di Fondazione Livorno con il patrocinio del Comune di Livorno, si arricchisce di due nuovi totem interattivi dedicati alla storica manifestazione. I pannelli saranno collocati in piazza Luigi Orlando, proprio nell’area dove si svolse la manifestazione. “Abbiamo voluto creare una sezione specifica dell’itinerario dedicata all’evento – spiega Elena Spagnoli di Agave –. La mostra inaugurò ufficialmente l’ingresso della città nel mondo dell’arte al pari di centri ormai affermati come Firenze e coinvolse artisti provenienti da tutta Italia, mettendo insieme vecchie generazioni e nuovi talenti”. I due pannelli saranno vere e proprie finestre sul passato: oltre alle informazioni bilingue in italiano e inglese, attraverso i Qr code sarà possibile accedere a contenuti multimediali, biografie, approfondimenti e itinerari. Una particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità, con traduzioni in Comunicazione aumentativa alternativa, grazie alla collaborazione con l’Associazione Autismo Livorno. “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta – sottolinea la presidente dell’associazione Sandra Biasci –, perché rendere questi contenuti accessibili significa permettere anche a persone con difficoltà di comprensione del testo di avvicinarsi alle vicende della propria città”. “La Fondazione ha subito sposato questa idea – aggiunge il presidente Luciano Barsotti – perché attraverso i totem possiamo segnalare luoghi e artisti rappresentativi della nostra cultura e offrire ai cittadini gli strumenti per approfondire la loro storia e le loro opere”. L’inaugurazione è in programma venerdì 18 settembre dalle ore 18.30 e sarà accompagnata da una presentazione teatralizzata di Claudio Monteleone nei panni del sindaco dell’epoca, da un Gran ballo risorgimentale della Società di danza Circolo Livornese e dall’intervento poetico “Saluto al Museo Fattori” di Pierfernando Giorgetti. Il programma proseguirà giovedì 24 settembre alle ore 17.30 negli spazi dei Granai di Villa Mimbelli con una conferenza dedicata alla storia dell’Esposizione e al ruolo di Giovanni Fattori, con il direttore dei musei civici Vincenzo Farinella e Alessandra Rey Tommasi di Agave. Il progetto prevede inoltre attività didattiche nelle scuole e visite guidate lungo il percorso.

Condividi:

Riproduzione riservata ©