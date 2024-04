Lungomare ad Arte, nuovo itinerario dai 4 Mori alla Tamerice

Nelle foto alcune delle 9 tappe: Tamerice (nell'articolo, Terrazza Mascagni, Scogli dell'Accademia, Baracchina Rossa, Darsena Nuova

Apparsi stamattina, i totem raccontano la storia di alcuni dei luoghi più conosciuti del nostro lungomare in 9 tappe attraverso i dipinti di 9 pittori: si parte dai 4 Mori per arrivare allo scoglio della Tamerice in viale di Antignano. Iniziativa promossa da Agave in collaborazione con Visit Livorno, Fondazione Livorno, Gruppo Labronico, Finestre sull'Arte, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Play-Qr.com e con il patrocinio del Comune di Livorno

Promossa da Agave vincitrice del bando interventi per l’arte e la cultura 2023 di Fondazione Livorno – in collaborazione con Visit Livorno, Fondazione Livorno, Gruppo Labronico, Finestre sull’Arte, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Play-Qr.com e con il patrocinio del Comune di Livorno, Lungomare Ad Arte è il nome della nuovissima iniziativa apparsa stamattina che racconta la storia di alcuni dei luoghi più conosciuti del nostro lungomare attraverso dei totem sul quale sono presenti il dipinto raffigurante il luogo e la descrizione del dipinto, in italiano e in inglese. “9 tappe che creano un confronto tra la realtà e la pittura. I pittori sono: Gatti, Puccini, Gambogi, Liegi, Fattori, Micheli, Muller, Peruzzi e Lomi – spiega Elena Spagnoli di Agave, che ringraziamo per la disponibilità – Delle 9 tappe totali, due sono state “adottate”: una dalla Banca di Castagneto e una dal Gruppo Labronico. L’itinerario è in divenire: ci auguriamo ci possano essere altre adozioni”. L’inaugurazione di Lungomare ad Arte è in programma giovedì 18 aprile alle 12 allo scoglio della tamerice, la fermata più iconica di Lungomare ad Arte.

