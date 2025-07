L’Unicusano Livorno Rugby promosso in serie A1

La decisione della Federazione dopo le rinunce di Lazio e Paese. Il presidente Riccetti: "Questa non è solo una promozione. È un passaggio da ciò che siamo stati a ciò che vogliamo diventare". Il pilone Tangredi: “L’A1 è un traguardo importante: torniamo nella top20 del rugby italiano dopo una stagione vissuta con il cuore in mano. Ora ci attende una sfida dura ma bellissima"

L’Unicusano Livorno Rugby è ufficialmente in serie A1. La promozione è arrivata dopo la rinuncia di Paese e Lazio, ma il club toscano era già lì, pronto. Primo nel girone sud con 82 punti su 90, protagonista di una stagione dominata e una promozione sfuggita per un soffio con i playoff giocati ad altissimo livello. “Questa non è solo una promozione. È un passaggio: da ciò che siamo stati, a ciò che vogliamo diventare. Insieme – spiega Giovanni Riccetti, presidente del club da 13 anni – Ora il club imbocca una strada sportivamente in salita, ma lo fa con l’orgoglio di riaffermare la nostra filosofia: il Livorno Rugby dei livornesi e non solo. Un rugby che si allena con la testa alta e si vive con il cuore. Portare il rugby di alto livello a Livorno non è un ambizione personale, ma un dovere collettivo. Il rugby è educazione, comunità, cultura del sacrificio”. Al centro di questo percorso ci sono i giocatori, a partire dal capitano Giacomo Gragnani, uomo-squadra e simbolo di equilibrio: “Questo è un risultato voluto, cercato e meritato. Non vediamo l’ora di iniziare questa nuova avventura per continuare a crescere e lottare per nuovi obiettivi”. La nuova stagione in A1 sarà guidata da una figura di spessore del rugby italiano: Gianluca Guidi, già allenatore della Nazionale U20, delle Zebre e di club come Calvisano e Fiamme Oro. Sarà Director of Rugby dell’Unicusano Livorno. “Qui non c’è solo una squadra, c’è un sogno collettivo. Il mio impegno è aiutare questi ragazzi a crescere, a imparare il senso del sacrificio e del gioco di squadra. Perché il rugby, a Livorno, è molto più di uno sport”, ha dichiarato Guidi. Accanto a lui, due tecnici-giocatori cresciuti nel club: Antonio Tangredi e Rocco Del Bono. Tangredi, pilone sensibile e carismatico, guiderà la mischia: “L’A1 è un traguardo importante: torniamo nella top20 del rugby italiano dopo una stagione vissuta con il cuore in mano. Ora ci attende una sfida dura ma bellissima: vogliamo migliorarci ogni giorno, restando fedeli alla cultura del lavoro che ci ha resi squadra”. Del Bono, apertura/estremo istintiva e creativa, si occuperà dell’attacco: “Sarà un’esperienza entusiasmante, soprattutto per i più giovani. Dare loro strumenti e fiducia, accompagnarli nel percorso di crescita è la mia motivazione più grande”.

