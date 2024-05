Lutto nel basket, addio a Manrico Vaiani. Raccolta benefica per Cure Palliative

Foto Alessandro Solimani che ringraziamo per la disponibilità

Insegnante di educazione fisica, classe '35, Manrico era allenatore Benemerito della Fip dal 2019. Molte le squadre allenate nella sua lunga carriera. Il ricordo dell'amico e preparatore atletico Andrea Falleni: "La vita lo ha portato a chiudere la carriera in una società con il nome che meglio rappresenta i suoi ultimi anni: da leone. Riduttivo definirlo allenatore: è stato un maestro di basket e di vita". La sua filosofia di vita era "non fiori ma opere di bene" per cui, nell'occasione, verrà promossa una raccolta benefica da destinare alle Cure Palliative

“Definirlo allenatore secondo me è riduttivo. E’ stato un maestro di basket e di vita direi”. Andrea Falleni ha condiviso nel ruolo di preparatore atletico molti anni sul campo con Manrico Vaiani e questo è il suo ricordo da collega e da amico. “Per Manrico lo sport era sviluppo delle qualita fisiche e mentali. Sono stato al fianco di tanti coach ma Manrico nel suo modo di allenare era unico proprio perché lui andava oltre, insegnando basket, il suo sport. L’insegnamento (è stato professore di educazione fisica, ndr) ce lo aveva nel sangue e il suo era un insegnamento continuo. Ricordo con piacere questo commento: con Manrico non sai mai cosa faranno in campo le sue squadre”. Livornese, classe 1953, formatore del Comitato Nazionale Allenatori e allenatore benemerito della Federazione Italiana Pallacanestro dal 2019, si legge sulla pagina Fb della Fip Toscana, nella sua lunga carriera ha allenato a Livorno, giovanili sponda Libertas; poi a Piombino, Prato, Castelfiorentino; di nuovo a Livorno sponda Pallacanestro Livorno. Dopo il maschile si è dedicato anche alla pallacanestro femminile a La Spezia in serie A1 e ad Alghero. Da alcuni anni era tornato alla pallacanestro giovanile collaborando con la società dei Leoni Amaranto U.S. Livorno Basket. “La vita – conclude Andrea – lo ha portato a chiudere la carriera in una società con il nome che meglio rappresenta i suoi ultimi anni: da leone. Per volontà della famiglia, oggi, sarà vestito con la tuta della società”. Al cordoglio della Fip Toscana, dalla serata di ieri si sono uniti i messaggi pubblicati dalle varie società in cui Manrico ha allenato, e non solo, e di chi lo ha conosciuto.

Il comunicato dell’Unione Sportiva Livorno Basket

La società comunica che nella giornata di oggi 14 maggio, le attività seguiranno il loro regolare svolgimento, così come avrebbe voluto il caro Manrico. Per dare a tutti la possibilità di salutare Manrico domani 15 maggio, dalle 15 alle 17, tutte le attività sportive sono sospese. Alle 15.30 lo accompagneremo dalla camera mortuaria del Cimitero dei Lupi al Tempio della Cremazione per il compimento delle sue volontà. La sua filosofia di vita era “non fiori ma opere di bene” per cui, nell’occasione, verrà promossa una raccolta benefica da destinare alle Cure Palliative.

