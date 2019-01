Lutto nel giornalismo. Si è spenta Paola Nappi storico volto del Tg toscano

Si è spenta la nota giornalista livornese Paola Nappi, volto storico del Tg Regione per molti anni, iscritta all’ordine dei giornalisti dal 1993. Avrebbe compiuto 56 anni a luglio. Lutto e dolore immenso nel mondo del giornalismo locale e non solo per la sua scomparsa. Nappi ebbe un grave malore nel 2012 quando, inviata all’isola del Giglio per la tragedia della Concordia, si sentì male. Da quel momento è iniziato il suo calvario, la sua lotta dignitosa e coraggiosa, sempre affrontata con un grande sorriso, per aggrapparsi alla vita.

“Paola si sentì male sul lavoro, il 13 febbraio 2012, mentre stava seguendo, all’Isola del Giglio, il dramma del naufragio della Concordia. Fece l’ultimo servizio per il Tg del primo pomeriggio e in serata fu colta da malore – si legge in una nota congiunta di Associazione Stampa Toscana e Federazione Nazionale Stampa Italiana – Le sue condizioni apparvero subito gravi. Da quel momento non solo non è più riuscita a lavorare, ma si può dire che non si sia più ripresa. La notizia della sua scomparsa colpisce l’intera categoria e dimostra, qualora ce ne fosse stato bisogno, il tipo di stress e di sacrificio ai quali sono sottoposti i giornalisti in prima linea. Ast e Fnsi si stringono al babbo di Paola Nappi, il nostro collega Roberto, e a tutta la famiglia nel ricordo di una donna e di una giornalista solare, esempio di dedizione profonda al suo lavoro”.

I funerali i svolgeranno venerdì 11 gennaio alle 15 nella chiesa di Santa Lucia ad Antignano.

