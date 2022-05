Lutto nella Diocesi. Addio a don Francesco Fiordaliso

I funerali saranno celebrarti lunedì 30 maggio alle 15 nel Duomo di Livorno. Per tutto il giorno di domenica 29 maggio, don Francesco sarà esposto all'interno del cappella del cimitero della Misericordia

Si è spento all’età di 56 anni all’interno del reparto di Cure Palliative, nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 maggio, don Francesco Fiordaliso (nella foto tratta da un fotogramma di un video tramesso dal canale Youtube della Diocesi).

Il parroco si è arreso, dopo aver lottato per molto tempo, ad un male incurabile che ha cercato di debellare fino all’ultimo.

A darne notizia è il giornale online della Diocesi, La Settimana Livorno, da cui traiamo queste righe.

“Nato e cresciuto nella parrocchia di S. Agostino, don Francesco, classe 1966, era entrato in seminario dopo il Liceo – si legge sulla pagina online de “La Settimana” – Una volta ordinato sacerdote nel 1992, il vescovo Ablondi lo aveva destinato prima vice parroco e poi parroco alla parrocchia S. Pio X, dove è rimasto fino al 2001. Poi l’incarico alla parrocchia di Castiglioncello, comunità che ha guidato pastoralmente per 18 anni, fino a due anni fa, quando è stato nominato dal vescovo Giusti cappellano del carcere. Vicino al mondo della disabilità, era stato cappellano della commissione H in Diocesi e non mancava mai alle iniziative e ai campeggi di Castiglioncello. Un impegno che aveva messo anche nella casina, la struttura accanto alla parrocchia di S. Andrea e Immacolata Concezione a Castiglioncello, dove accoglieva persone in difficoltà”.

Molto vicino al mondo degli scout. Sulla pagina Facebook dell’Agesci Toscana il ricordo commovente: “Quando un fratello ci lascia è davvero difficile trovare parole… Oggi è venuto a mancare don Francesco Fiordaliso, attuale assistente scout del gruppo Livorno 9, della zona, di tanti gruppi livornesi, prete vicino alla gente, fratello… Fratello di ciascuno di noi che abbiamo camminato su tanti sentieri insieme. Insieme sulla strada con ogni essere umano. Vogliamo ricordarlo così. Buona strada fratello”.

