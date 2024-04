Ma Rea e i suoi cartelli poetici arrivano a Livorno

La fontanella-omino in piazza 2 Giugno di Ma Rea, che ringraziamo per la disponibilità. Oltre a 7 cartelli poetici - dal lungomare a piazza del Municipio, passando per la Venezia - l'artista bolognese ha realizzato in città altri "interventi" poetici

Andrea Masiero, in arte Ma Rea: "Vivo a Bologna e con questo progetto giro l'Italia e l'Europa per sperimentare e distribuire poesia con il mio progetto chiamato lo Stendiversomio, un modo insolito e sperimentale di proporre poesia e arte errante che va cioè alla ricerca del suo posto nel mondo"

“Vivo a Bologna e con questo progetto giro l’Italia e l’Europa per sperimentare e distribuire poesia”. In molti forse si saranno imbattuti e avranno letto in questi giorni cartelli poetici comparsi in città. L’iniziativa è di Andrea Masiero, che ringraziamo per la disponibilità, in arte Ma Rea, arrivato a Livorno con la sua poesia. “L’iniziativa – spiega – è un progetto chiamato lo Stendiversomio (il nome stesso con cui firma i suoi lavori, ndr). Un modo insolito e sperimentale di proporre poesia e arte. O meglio poesia errante proprio perché erra alla ricerca del suo posto nel mondo. Errando sperimenta se stessa e si trasforma di volta in volta”. Livorno è stata ad oggi solo l’ultima tappa di un tour in giro per l’Italia che ha visto Ma Rea toccare, solo per elencare le città più recenti, Genova, Torino, Firenze, Padova, Ferrara, Reggio Emilia e prima ancora, Napoli, Salerno e anche Bilbao. “Livorno era nella lista delle città da visitare da tempo – prosegue Masiero – Ero passato di “striscio” l’anno scorso, ma volevo approfondire la conoscenza della città. L’occasione sono state le festività pasquali”. Oltre a 7 cartelli poetici – dal lungomare al centro, passando per la Venezia – l’artista bolognese ha lasciato altri “interventi” poetici come i cartelli dei “consigli per gli altruisti”, poesie su pregiudizi e stereotipi come quelle alla fontanella-omino in piazza 2 Giugno, un Verso Carraio sul lungomare e versi apolidi.

