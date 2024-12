Macchine e impianti industriali, al via il corso Manutech 24

“Manutech 24” è un corso completamente gratuito della durata di 2 anni, rivolto a quanti sono in possesso di un diploma di scuola superiore. In prima linea a promuovere questo nuovo percorso Cristina Grieco, dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale di Livorno

Si è svolto presso la Delegazione di Livorno di Confindustria Toscana Centro e Costa l’Open Daydi presentazione del corso, al quale hanno partecipato aziende associate, studenti e dirigenti scolastici. In prima linea a promuovere questo nuovo percorso Cristina Grieco, dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale di Livorno, che ha dichiarato di credere molto negli Its Academy per la qualità della formazione ed occupabilità dei giovani in uscita.

“Manutech 24” è un corso completamente gratuito della durata di 2 anni, rivolto a quanti sono in possesso di un diploma di scuola superiore.

Ermina Pesce della Fondazione ITS Prime-Tech Academy, che realizza il percorso, ha illustrato nel dettaglio la nuova opportunità formativa, che mira a formare tecnici per la gestione della manutenzione di macchine e impianti industriali, specializzati nella gestione delle procedure di manutenzione delle macchine e degli impianti di produzione nelle aziende manifatturiere, seguendo le competenze abilitanti di Industria 4.0.

I due anni di formazione sono articolati in 1040 ore di lezione in aula/laboratorio e 760 di stage (circa 6 mesi) in azienda per imparare a progettare, installare e manutenere macchine e impianti, per apprendere tecnologie innovative in grado di garantire l’efficienza, l’affidabilità e la sicurezza dei processi produttivi. I tecnici specializzati sono figure richiestissime dalle imprese del territorio, che hanno necessità di attingere ad un consistente bacino di professionalità qualificate. A testimonianza di ciò, sono molte le aziende che hanno mostrato interesse al profilo tecnico di “Manutech 24” e hanno partecipato alla presentazione del corso.

“La nostra azienda si occupa di manutenzioni industriali e lavorazioni meccaniche da oltre 30 anni – ha dichiarato Pierpaolo Zicchino, titolare di Nuova Simat Srl, presente all’open day-. Produciamo strumenti per serraggio e macchine utensili portatili. I nostri tecnici viaggiano molto presso i nostri clienti e hanno, oltre che competenze tecniche specifiche, anche abilità relazionali, conoscenze di gestione del cliente, problem solving. Crediamo molto in percorsi di questo tipo per l’elevato livello formativo e laboratoriale e per la grande attenzione anche alle soft skills fondamentali per lavorare in azienda”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©