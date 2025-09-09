Magazzini Generali, convenzione con il Comune per l’uso degli spazi

Firmata la convenzione per l’uso temporaneo dell’immobile di via della Cinta Esterna. Il presidente Cesare Fremura: "Per noi è un giorno importante". E da domenica 14 settembre a lunedì 8 dicembre (ogni sabato dalle 17.30 alle 19.30 oppure su appuntamento) la mostra ad ingresso gratuito “From rivers to seas and the poetry of fluidity”

Firmata in primavera, e presentata il 9 settembre, la convenzione tra il Comune di Livorno e Magazzini Generali Spa per l’uso temporaneo dell’immobile di via della Cinta Esterna, 48/50. L’accordo si inserisce nel Piano operativo comunale che disciplina gli usi transitori di edifici dismessi, favorendo iniziative di interesse per la collettività e processi di rigenerazione urbana. “Per noi è un giorno importante – dice il presidente della Fondazione Magazzini Generali, Cesare Fremura – celebriamo il primo anno della Fondazione di arte contemporanea e diamo ufficialità alla collaborazione. Era la condizione sine qua non per proseguire con un progetto multidisciplinare che necessita anche di un riconoscimento pubblico”. “Gli spazi abbandonati – aggiunge l’assessora alla cultura Angela Rafanelli – diventano strumenti per rigenerare il territorio e le persone. Vedo in questa sinergia tra pubblico e privato un’occasione entusiasmante: Livorno deve tornare ad essere città pioniera, capace di unire cultura, mare e vocazione internazionale”. Concetto ribadito dall’assessora all’urbanistica Silvia Viviani. “Gli usi transitori – spiega – sono un nuovo attrezzo nella nostra cassetta: permettono di riempire di vita luoghi nati per altre funzioni. Qui convivono rigore e creatività, impresa e mondo artistico, in un punto strategico della città che guarda al mare e alla sua storia”. La convenzione fa da cornice ad un nuovo appuntamento artistico: da domenica 14 settembre a lunedì 8 dicembre (ogni sabato dalle 17.30 alle 19.30 oppure su appuntamento) avrà luogo la mostra “From rivers to seas and the poetry of fluidity”, a cura di Alessandra Poggianti e Juan Pablo Macìas e ad ingresso gratuito. L’esposizione, che chiude il programma biennale “Coordinate”, riflette sul rapporto tra acqua, terra e relazioni umane. “Non è solo una mostra tematica – precisa Macìas – ma una scelta strategica. In un mondo globalizzato non esistono più scene artistiche locali: l’arte diventa coscienza collettiva, capace di immaginare mondi alternativi e di leggere i conflitti del presente”. L’invito ai visitatori sarà il murale realizzato da Sara Leghissa sul muro di ingresso, con le voci di giornalisti e attivisti spesso silenziati dai media. Da qui partirà un percorso che, tra installazioni, video e performance, intreccerà storia, poesia e nuove visioni di convivenza. Per ulteriori informazioni www.caricomassimo.org, [email protected] oppure 349/805.16.97.

