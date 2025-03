Magic Mush, nuova band livornese pop punk

di Martina Romeo

Valerio Perugino, in arte Spettro per la sua passione per l’immaginario creepy/ horror ma non solo, non è nuovo alla scena musicale. Con una carriera da rapper alle spalle e un curriculum ricco di collaborazioni con artisti del calibro di MamboLosco, l’artista livornese e frontman della band a inizio 2025 ha dato vita al gruppo musicale Magic Mush. “Il progetto iniziale è nato da me e Enea Jacopo Ciullo, corista e chitarrista della band, come un qualcosa che rappresentasse la nostra unione. Da qui è iniziata la ricerca degli altri membri”. Oltre a Perugino e Ciullo, completano la formazione sono Leandro Magri, chitarra solista, Daniele Vitali al basso e Francesco D’Anna alla batteria. Quest’ultimo, allievo di Tullio De Piscopo, batterista di Pino Daniele. “Siamo diventati una famiglia, cinque fratelli. E questo al di là della musica” prosegue Perugino. “Per diversi anni sono stato un graffitaro e firmavo le mie opere come Mush – prosegue Perugino – Quando poi abbiamo formato la band ho aggiunto il nome Magic davanti per donare al tutto un significato più psichedelico, più hippie”. Un significato che si accompagna al logo caratterizzato da uno sfondo scuro e da un teschio bianco, illusione ottica di una luna nel bosco. “Abbiamo un logo cupo, metal, con una scritta forte è vero ma si tratta di una decisione mirata. Il messaggio che vogliamo mandare è che ci può essere comunque un messaggio molto dolce, come in questo caso. Descrive un po’ la nostra personalità”. Inseriti nel mondo discografico sotto l’etichetta indipendente “Ciak Entertainment”, i Magic Mush hanno realizzato un EP contenente cinque tracce, in uscita su tutte le piattaforme il 25 aprile, di stile pop punk/alternative pop. “Nell’EP sono presenti influenze musicali dei primi anni 2000, dell’immaginario della cultura pop di quegli anni”. Il 17 marzo è uscito “Caduto”, singolo di esordio scritto, così come tutti i testi contenuti nell’EP, dallo stesso Perugino. Il video della canzone è uscito il 21 marzo su YouTube. La band potrebbe iniziare ad esibirsi da maggio in poi a Livorno ad eventi e in locali.

