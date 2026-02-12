Malore in sala spinning, decisiva la tempestività dell’istruttrice Sandra

L’insegnante ha capito che poteva trattarsi di qualcosa di serio e chiamando i soccorsi ha contribuito a salvare l'uomo. Il titolare: "Siamo stati tempestivi noi e poi è stato bravissimo il medico del 118"

Aveva appena concluso l’allenamento di spinning e anche lo stretching quando si è rivolto all’insegnante spiegando di avvertire un senso di pesantezza. L’insegnante, Sandra, ha subito capito che poteva trattarsi di qualcosa di serio e ha richiesto l’intervento dell’ambulanza invitando l’uomo a restare in sala. “Siamo stati tempestivi a chiamare i soccorsi e poi è stato bravissimo il medico del 118 intervenuto, che ha saputo interpretare subito il quadro clinico e accompagnare il paziente in ospedale”, spiega Paolo, che ringraziamo per la disponibilità, titolare della palestra Salus Company. Un episodio che richiama quanto avvenuto recentemente alla palestra Evo One ma, per fortuna, in questo caso l’abbonato non ha mai perso conoscenza. “Si può dire che è stato fatto tutto a “pelo” – aggiunge Paolo – Sono rimasto in contatto con l’ospedale e, se ho capito bene, aver chiamato subito i soccorsi è stato determinante. Voglio ringraziare Sandra e i sanitari intervenuti”.

Condividi:

Riproduzione riservata ©