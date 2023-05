Malore in strada, salvato grazie al defibrillatore

Paura per un malore per strada in via de Larderel nella tarda mattina di venerdì 12 maggio quando un anziano di 84 anni, residente in città, è andato in arresto cardiaco. L’uomo è stato soccorso immediatamente con il defibrillatore in dotazione della farmacia della stessa via, a pochi metri da dove l’uomo si è accasciato a terra. Sul posto sono intervenute le ambulanza della Misericordia di Livorno e quella medicalizzata della Svs da via San Giovanni. Il paziente è stata poi trasportato al pronto soccorso in codice rosso.

